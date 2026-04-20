Rimini, 21 aprile 2026: piogge in arrivo e temperature miti dalla mattina al pomeriggio
Previsioni per Rimini 21 aprile 2026: cielo coperto, piogge soprattutto nel pomeriggio e temperature tra 11°C e 15°C. Dettaglio orario e consigli.
Domani a Rimini la giornata si presenta con cielo prevalentemente coperto e una progressiva intensificazione delle precipitazioni verso il primo pomeriggio. Le temperature rimarranno miti per la stagione, ma attenzione a piogge moderate e visibilità localmente ridotta.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: cielo coperto.
- Temperatura: 11,6 °C.
- Precipitazioni: assenti nelle ultime 3 ore, probabilità di pioggia bassa (pop 11%).
- Vento: debole da ovest, 1,5 m/s; raffiche fino a 1,3 m/s.
- Note: visibilità buona (10 km). Tempo tranquillo ma nuvoloso.
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: cielo coperto con possibilità molto contenuta di pioggia leggera.
- Temperatura: 14,6 °C.
- Precipitazioni: probabilità contenuta (pop 19%), nessuna precipitazione registrata nelle 3 ore precedenti.
- Vento: debole da nord-ovest, 1,4 m/s; raffiche 1,2 m/s.
- Note: umidità relativamente alta (86%).
Mattina (06:00)
- Condizioni: pioggia leggera intermittente.
- Temperatura: 14,8 °C.
- Precipitazioni: circa 0,48 mm nelle 3 ore.
- Vento: debole, 1,5 m/s; raffiche 1,0 m/s.
- Note: umidità elevata (87%); piovaschi attesi al risveglio.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: pioggia leggera persistente.
- Temperatura: 14,8 °C.
- Precipitazioni: circa 0,71 mm nelle 3 ore.
- Vento: leggero cambio di regime da nord-nordovest, 1,5 m/s; raffiche 1,2 m/s.
- Note: cielo ancora totalmente coperto, piogge deboli ma continue.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: pioggia leggera con incremento delle raffiche.
- Temperatura: 15,1 °C (massima giornaliera prevista).
- Precipitazioni: circa 0,79 mm nelle 3 ore.
- Vento: rinforzo a 5,3 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s; provenienza variabile verso nord-est.
- Note: aumento della ventilazione renderà le precipitazioni più fastidiose a contatto con il mare.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: pioggia moderata, il momento di maggiore intensità prevista.
- Temperatura: 12,6 °C.
- Precipitazioni: circa 6,33 mm nelle 3 ore.
- Vento: 6,4 m/s con raffiche fino a 9,2 m/s; direzione nord-est.
- Visibilità: ridotta, intorno a 1,7 km.
- Note: periodo con maggiori disagi per traffico e attività all'aperto; possibili accumuli temporanei d'acqua.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: pioggia moderata in graduale attenuazione ma ancora presente.
- Temperatura: 12,4 °C.
- Precipitazioni: circa 4,71 mm nelle 3 ore.
- Vento: 4,1 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s; direzione est.
- Visibilità: migliorata rispetto al picco, circa 9,1 km.
- Note: la pioggia continua, ma tenderà lentamente a diminuire di intensità verso sera.
Sera (21:00)
- Condizioni: pioggia leggera residua e cielo molto nuvoloso.
- Temperatura: 12,6 °C.
- Precipitazioni: circa 1,18 mm nelle 3 ore.
- Vento: 4,1 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s; direzione est.
- Note: attenuazione delle precipitazioni prevista nelle ore successive, ma persisterà cielo coperto.
Riepilogo del giorno
In sintesi, per Rimini il 21 aprile 2026 si prevede una giornata sostanzialmente nuvolosa con piogge che aumentano progressivamente, raggiungendo intensità moderata nel primo pomeriggio (picco di circa 6,3 mm/3h). Le temperature oscilleranno tra circa 11,6 °C e 15,1 °C. I venti saranno generalmente deboli-moderati, con raffiche più rilevanti nel pomeriggio fino a ~9 m/s. Visibilità localmente ridotta durante le piogge più intense. Consiglio pratico: tenere a portata di mano un ombrello e valutare cautela alla guida nelle ore del tardo mattino e primo pomeriggio.