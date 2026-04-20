Rimini, 21 aprile 2026: piogge in arrivo e temperature miti dalla mattina al pomeriggio

Previsioni per Rimini 21 aprile 2026: cielo coperto, piogge soprattutto nel pomeriggio e temperature tra 11°C e 15°C. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Redazione 20 aprile 2026 15:00

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