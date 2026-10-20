Rimini, 21 ottobre 2026: notte instabile, pomeriggio più asciutto e temperature miti

Previsioni per Rimini — 21 ottobre 2026: acquazzoni notturni e una tendenza verso schiarite nel pomeriggio con punte intorno ai 22 °C.

Domani a Rimini, 21 ottobre 2026, la giornata si apre con episodi di pioggia nella prima parte della giornata ma mostra segnali di miglioramento verso il pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti, attività all'aperto e attenzioni lungo la costa.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera: la notte inizierà con piogge deboli (circa 0,23 mm nelle tre ore), temperatura intorno a 18,6 °C, umidità 77% e pressione 1012 hPa. Vento da sud-est a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s. Cielo coperto (100%) e visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazione ~29%.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera più persistente: aumento dell'intensità con accumulo previsto di circa 2,61 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 16,7 °C, umidità elevata (88%) e visibilità ridotta a ~4,8 km. Vento da sud-est a 3,3 m/s (raffiche fino a 6,6 m/s). Condizioni più instabili: probabilità di pioggia ~87%.

Mattina (06:00) — pioggia residua: possibilità di rovesci residui con accumulo stimato intorno a 1,3 mm nelle tre ore. Temperatura su 17,2 °C, umidità 81% e vento che rinforza a 5,2 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s da direzione sud-sud-est. Nuvolosità ancora elevata (88%), ma tendenza a brevi riduzioni.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, temporanea attenuazione: precipitazioni in attenuazione, cielo prevalentemente coperto ma senza piogge significative previste per questo intervallo. Temperatura in aumento a 20,9 °C, vento intorno a 5,1 m/s (raffiche ~10,4 m/s). Pressione stabile intorno a 1010 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse e possibilità di schiarite: la tendenza è verso un parziale rasserenamento con nubi residue (copertura ~54%). Temperatura massima del giorno attesa vicino a 22,6 °C, umidità in calo al 52% e vento più debole da sud-ovest a 3,9 m/s (raffiche fino a 9,4 m/s). Probabilità di precipitazioni circa 53%: non si escludono piovaschi locali.

Primo pomeriggio (15:00) — prevalenza di cielo sereno con sporadici piovaschi: condizioni più asciutte ma con qualche pioggia leggera puntuale (accumulo atteso ~0,23 mm). Temperatura intorno a 21,5 °C, umidità 51%, vento da sud-ovest a 3,7 m/s (raffiche ~~7,3 m/s). Copertura nuvolosa molto ridotta (13%).

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, tempo stabile: serata che si prepara ad essere più tranquilla con cielo a tratti nuvoloso (28%). Temperatura in calo a 18,3 °C, umidità 63% e vento intorno a 4,6 m/s (raffiche fino a 8,7 m/s). Nessuna precipitazione significativa prevista.

Sera (21:00) — cielo sereno: fine giornata con tempo stabile e cielo generalmente sereno. Temperatura attesa su 16,5 °C, umidità 74% e vento debole da sud a 1,8 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s). Pressione in lieve aumento (circa 1010 hPa) e visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Giornata di transizione a Rimini: la notte e le prime ore del mattino vedranno piogge deboli-moderate, con accumuli più consistenti nelle prime ore (massimo intorno a 2.6 mm in un intervallo di 3 ore). Dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio si apre una finestra di miglioramento con schiarite e temperature miti fino a circa 22–23 °C. Venti moderati, con raffiche più marcate al mattino; condizioni più calme in serata. Consiglio pratico: portare con sé un ombrello per le ore mattutine e prevedere attività all'aperto dal primo pomeriggio in poi.