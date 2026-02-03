Rimini, 210 mila euro per i libri gratuiti nelle scuole primarie

Coinvolti circa 5 mila alunne e alunni riminesi

"Rimini investe sul diritto allo studio e conferma la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie". Così l'amministrazione comunale annuncia uno stanziamento di 210 mila euro, attraverso cui il Comune garantirà anche per il prossimo anno scolastico la fornitura dei testi, compresi quelli di inglese e religione, a circa 5 mila bambine e bambini residenti. "Un impegno che punta ad alleggerire le spese delle famiglie e a rendere davvero accessibile il percorso scolastico fin dai primi anni. La misura riguarda tutti gli alunni riminesi delle scuole primarie, sia statali sia paritarie, senza distinzione di reddito e senza necessità di presentare l’Isee, come previsto dalla normativa nazionale. La previsione complessiva di spesa per l’anno scolastico 2026/2027 è di 235 mila euro", spiegano da palazzo Garampi.

In attesa che il Ministero dell’Istruzione fissi i prezzi ufficiali dei testi scolastici, il Comune ha deciso di muoversi subito, mettendo a bilancio una prima quota per garantire continuità al servizio. Una scelta che permette di non rallentare le procedure e di assicurare alle famiglie la consegna gratuita dei libri. La cifra potrà essere aumentata nei prossimi mesi, qualora le richieste o le fatture delle librerie superassero lo stanziamento iniziale.