Rimini, 21enne annegato a Ferragosto: confermata la morte accidentale, via libera ai funerali

Alcuni bagnanti e poi i sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo

È morto per annegamento Islam Mohamed Abdel Moneim Zoukay, 21 anni, residente a Bologna. L’autopsia eseguita dal medico legale ha escluso segni di violenza, confermando la natura accidentale della tragedia. La Procura di Rimini ha quindi disposto la restituzione della salma alla famiglia.



Il giovane, che non sapeva nuotare, si trovava sulla spiaggia di Rimini con un amico e si sarebbe allontanato troppo dalla riva mentre il compagno era distratto al telefono. Dopo circa mezz’ora l’amico, non vedendolo tornare, ha dato l’allarme. Il corpo è stato rinvenuto poco dopo le 21 sulla spiaggia di Marina Centro, dove alcuni bagnanti e poi i sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo.



Una tragedia che ha scosso i presenti e che ora lascia solo dolore: i funerali potranno svolgersi nei prossimi giorni.