Rimini, 22 agosto 2026: giornata estiva con sole prevalente e lieve rischio di pioggia serale

A Rimini il 22 agosto 2026: tempo per lo più soleggiato e temperature intorno ai 28 °C, con possibilità di pioggia leggera in serata.

L'aria estiva resta protagonista a Rimini per la giornata del 22 agosto 2026: giornate calde e in gran parte soleggiate, ma con un aumento dell'umidità verso sera che può favorire qualche pioggia locale. Nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario delle condizioni previste, utile per pianificare attività all'aperto o una serata in città.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature miti intorno a 23,2 °C, umidità 60% e pressione 1011 hPa. Cieli con poche nuvole (copertura ~22%) e visibilità buona (10 km). Vento debole da sud-ovest a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s.

Prima mattina (03:00): lieve calo termico a 22,7 °C ma ancora condizioni gradevoli; umidità scende al 54%. Cielo con poche nuvole e vento più sostenuto da sud-ovest intorno a 4,9 m/s, con raffiche che possono raggiungere circa 11 m/s: attenzione a eventuali colpi di vento locali.

Mattina (06:00): la giornata si apre con cielo sereno e temperatura che risale a 23,9 °C. Umidità intorno al 58% e vento debole-moderato da sud-ovest a 3,2 m/s. Condizioni ottimali per una passeggiata mattutina o attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): rapido riscaldamento a 27,0 °C; cielo ancora sereno e vento debole da ovest-nordovest a circa 2,3 m/s. Umidità in diminuzione (circa 40%), sensazione di comfort estivo.

Mezzogiorno (12:00): massime in aumento verso 28,4 °C con cielo sereno e visibilità buona. Vento da nord-ovest intorno a 3,5 m/s; il feels like è prossimo ai 28,0 °C, quindi giornata calda ma non afosa.

Primo pomeriggio (15:00): picco termico previsto attorno a 28,5 °C; presenza di poche nuvole (copertura ~17%). Vento in rotazione da nord-est a circa 5,0 m/s con raffiche contenute; umidità attorno al 49% e feels like vicino a 28,9 °C.

Tardo pomeriggio (18:00): graduale calo della temperatura a 25,3 °C; aumentano l'umidità (71%) e la nuvolosità (nubi sparse, ~31%), segnale di maggiore instabilità relativa. Vento da est-sudest intorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 6,2 m/s e punto di rugiada più alto (≈20,3 °C), quindi sensazione più umida.

Sera (21:00): possibile cambiamento con pioggia leggera prevista: probabilità di precipitazione ~58% e pioggia attesa di circa 0,41 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno ai 22,3 °C, umidità elevata (77%) e vento debole 1,9 m/s. Consigliata una giacca leggera o un ombrello per chi prevede di uscire la sera.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente soleggiata e calda, con massime intorno a 28–28,5 °C e vento generalmente debole-moderato. Verso il tardo pomeriggio aumenta l'umidità e la nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera la sera (circa 0,4 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto durante il giorno; tenere a portata di mano un ombrello per la serata.