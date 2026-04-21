Rimini, 22 aprile 2026: piogge notturne e schiarite nel pomeriggio - previsioni

A Rimini il 22 aprile 2026: notte e prima mattina con piogge e rinforzi di vento, poi tendenza a miglioramento e schiarite nel pomeriggio.

L'atmosfera a Rimini per il 22 aprile 2026 si apre con condizioni instabili: la notte e le prime ore del mattino saranno caratterizzate da precipitazioni, con i fenomeni in esaurimento nella seconda parte della giornata. Leggi i dettagli per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Nella notte è prevista pioggia leggera, temperature intorno ai 12,0 °C, umidità alta (≈93%) e precipitazioni accumulate ~0,45 mm nelle tre ore. Vento da SE intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Cielo parzialmente coperto (65%). Attenzione a fondi stradali bagnati.

Prima mattina (03:00) — Tra le 03:00 e le 06:00 è atteso un episodio di pioggia moderata con accumuli più significativi (~3,07 mm nelle tre ore). Temperatura sui 12,4 °C, vento in rinforzo da ENE a 7,7 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s; visibilità localmente ridotta (~6,1 km). Possibili disagi per traffico e attività all'aperto.

Mattina (06:00) — Al mattino rimane pioggia leggera ma in graduale attenuazione: temperature vicino a 11,7 °C, precipitazioni ~1,5 mm per il periodo 06:00–09:00. Vento attorno a 4,6 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s; cielo coperto. L'umidità scenderà progressivamente.

Mezza mattinata (09:00) — Ancora pioggia leggera residua al mattino, accumulo stimato ~1,18 mm nelle tre ore; temperatura in lieve ripresa a 12,7 °C. Vento debole-moderato da E (≈2,5 m/s). Verso la fine della fascia i fenomeni tendono a esaurirsi.

Mezzogiorno (12:00) — Atteso un aumento termico con cielo prevalentemente coperto e temperatura massima diurne intorno a 14,4 °C. Probabilità residua di precipitazioni, ma i fenomeni dovrebbero essere deboli o assenti; vento da NE a 5,6 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) — Tendenza al miglioramento: nubi residue ma schiarite sempre più frequenti, temperatura intorno a 14,5 °C. Vento variabile intorno a 4,7 m/s con raffiche locali fino a 7,3 m/s. Condizioni più favorevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Condizioni di nubi sparse e aria più fresca: temperatura in calo a circa 12,2 °C, vento debole (1,2 m/s). Ritrovo di schiarite che rendono possibile un pomeriggio-sera più asciutto.

Sera (21:00) — Serata con nubi variabili, temperatura sui 11,9 °C e vento moderato fino a 3,0 m/s (raffiche fino a 5,6 m/s). Precipitazioni improbabili ma l'umidità rimane elevata: si consiglia abbigliamento adatto alle temperature fresche e all'aria umida.

Riepilogo del giorno

La giornata del 22 aprile 2026 a Rimini inizia con piogge dalla notte fino alla tarda mattinata, con il massimo dei fenomeni e delle raffiche atteso nelle prime ore del mattino (raffiche fino a ~9,7 m/s). Dal mezzogiorno si attende un progressivo miglioramento con schiarite nel pomeriggio, temperature massime intorno a 14–14,5 °C e condizioni complessivamente più asciutte nel pomeriggio-sera. Strade bagnate e visibilità ridotta nella prima parte della giornata; attenzione ai rinforzi di vento nella prima mattinata.