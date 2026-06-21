Rimini, 22 giugno 2026: piovaschi notturni poi pomeriggio afoso

A Rimini il 22 giugno 2026: brevi piogge nella notte e mattina, quindi cielo sereno e caldo con punte oltre 32 °C nel primo pomeriggio.

L'arrivo del 22 giugno a Rimini si presenta con un mix stagionale: nottata con passaggi instabili e una mattinata attenuata dalle precipitazioni, poi rapido rialzo termico e giornate prevalentemente soleggiate. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — La notte inizia con temperature tranquille, intorno a 24,9 °C, umidità sul 56% e pressione stabile a 1021 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura ~82%) ma vento debole da sud-ovest intorno a 1,7 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa in questa finestra.

Prima mattina (03:00) — Attenzione a una fase instabile: temperatura in calo a 21,8 °C, umidità al 60% e precipitazioni leggere previste (pioggia leggera: circa 0,52 mm nelle 3 ore, probabilità ~67%). Vento debole a 1,9 m/s da sud-ovest e cielo perlopiù sereno a tratti.

Mattina (06:00) — Ancora possibilità di pioggia debole (0,24 mm nelle 3 ore) con temperatura che risale a 23,9 °C. Umidità al 60%, cielo poco nuvoloso e vento leggermente orientato da ovest-nord-ovest a 2,2 m/s. Condizioni in graduale miglioramento verso le ore centrali.

Mezza mattinata (09:00) — Netto miglioramento: cielo sereno e temperature già elevate, intorno a 31,1 °C; il caldo percepito sale (felt 33,8 °C). Vento moderato-lieve da nord 3,8 m/s, umidità in diminuzione e visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00) — Sole pieno e caldo persistente: 31,9 °C, umidità 50% e sensazione di caldo accentuata (feels like 34,2 °C). Vento leggero da nord-est intorno a 4,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — Picco termico della giornata: massima prevista 32,6 °C e umidità attorno al 47%. Cielo sereno e vento debole-moderato da est-nord-est a 3,1 m/s. Prestare attenzione alle attività all'aperto tra le 14:00 e le 16:00 per il caldo.

Tardo pomeriggio (18:00) — Graduale calo delle temperature a 29,1 °C, aria ancora calda ma più tollerabile. Cielo limpido e vento debole a 2,7 m/s da est. Condizioni ideali per attività all'aperto se si evita il picco termico del primo pomeriggio.

Sera (21:00) — Serata più fresca con 25,7 °C e umidità intorno al 59%. Cielo sereno, vento molto debole da sud-ovest (1,5 m/s) e tempo stabile per le ore notturne successive.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini caratterizzata da un breve passaggio instabile tra tarda notte e prima mattina con pioggia leggera (totale modesto). Dal mattino in poi cielo prevalente sereno e marcato aumento delle temperature fino a punte intorno a 32–33 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli; pressione stabile. Consiglio pratico: portare un ombrello per la mattina presto e protezione solare e idratazione nel corso del pomeriggio.