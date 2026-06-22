Rimini, 23 giugno 2026: caldo estivo e cielo generalmente sereno, le previsioni ora per ora

Previsioni per Rimini — 23 giugno 2026: giornata calda con cielo per lo più sereno e venti deboli. Dettaglio orario e consigli pratici.

La giornata meteorologica a Rimini per il 23 giugno 2026 si presenta con un profilo estivo chiaro e temperature in aumento: poche sorprese, ma attenzione alle ore più calde del pomeriggio. Di seguito il quadro dettagliato per fascia oraria, utile per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – poche nuvole, temperatura intorno a 25,2 °C. Umidità al 55% e pressione sui 1019 hPa, punto di rugiada 15,3 °C: condizioni relativamente confortevoli per la notte. Vento debole da Ovest-Sud-Ovest (circa 2,0 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) – cielo coperto, minima intorno a 24,3 °C. Umidità 55% e pressione 1018 hPa; visibilità buona. Vento sempre debole, orientamento verso Ovest (circa 2,2 m/s, raffiche 2,1 m/s). Probabilità di pioggia praticamente nulla.

Mattina (06:00) – nubi sparse, temperatura in lieve aumento a 26,3 °C. Umidità in calo al 48% e punto di rugiada 15,6 °C; vento molto debole da Ovest-Nord-Ovest (circa 1,4 m/s). Cielo che si apre gradualmente, nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno, già caldo con 31,0 °C e sensazione di caldo percepito intorno a 32,7 °C. Umidità al 50%, pressione 1018 hPa. Vento leggero da Nord-Est/Nord (circa 4,6 m/s, raffiche 3,9 m/s) che può dare sollievo locale. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) – cielo sereno, temperatura 31,5 °C, umidità 47% e sensazione termica vicino a 32,9 °C. Vento debole da Nord-Est (circa 3,9 m/s, raffiche 3,6 m/s). Condizioni tipiche di una giornata estiva stabile, con basso rischio di fenomeni convettivi.

Primo pomeriggio (15:00) – cielo sereno, picco termico della giornata con 32,8 °C e sensazione di caldo marcata (34,9 °C). Umidità attorno al 46% e pressione leggermente più bassa (circa 1016 hPa). Vento debole da Nord-Est (circa 3,5 m/s). Prestare attenzione al sole nelle ore centrali: idratazione e protezione solare consigliate.

Tardo pomeriggio (18:00) – cielo sereno, temperatura ancora elevata a 32,1 °C ma con umidità in leggero aumento (52%); sensazione termica intorno a 35,1 °C. Vento molto debole da Sud-Est (circa 2,0 m/s, raffiche 2,1 m/s). Condizioni stabili, senza precipitazioni previste.

Sera (21:00) – cielo sereno, rinfresca a 26,7 °C con umidità 53% e pressione 1016 hPa. Vento debole da Sud (circa 1,6 m/s, raffiche 1,7 m/s). Notte che rimane mite e senza pioggia.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente estiva a Rimini il 23 giugno 2026: tempo stabile e per lo più sereno, temperature massime intorno a 32–33 °C, venti deboli e precipitazioni assenti. Picco di calore nel primo pomeriggio; consigliati riparo dal sole, idratazione e protezione solare nelle ore centrali.