Rimini, 23 settembre 2026 — Previsioni orarie: giornata stabile e soleggiata

Rimini, 23 settembre 2026: cielo sereno per l'intera giornata, temperature fino a 22.8 °C e vento debole. Dettaglio orario e riepilogo meteo.

Il promontorio di alta pressione che interessa l'area adriatica promette una giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini. Nessuna precipitazione significativa è attesa e le condizioni saranno generalmente favorevoli per attività all'aperto, pur con escursione termica tra notte e pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno con temperature intorno ai 17.8 °C. Umidità moderata (47%) e pressione elevata (1024 hPa) indicano aria stabile; vento da est-nordest intorno a 4.3 m/s con raffiche fino a 8.2 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm. Visibilità: 10 000 m.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, lieve diminuzione della temperatura a 16.7 °C e aumento dell'umidità (59%). Vento debole da est a 3.0 m/s con raffiche contenute. Condizioni ideali per chi preferisce temperature più fresche.

Mattina (06:00) — Alba con cielo sereno e temperatura attorno a 16.5 °C; l'umidità raggiunge il 74% ma il dew point resta basso (circa 10.8 °C), perciò si mantiene sensazione di aria fresca ma non umida. Vento debole da sudovest a 2.4 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — Aumento termico significativo, 20.5 °C previsti e cielo limpido. Umidità intorno al 45% e vento molto debole (1.7 m/s). Pressione stabile (1025 hPa). Giornata che vira verso il mite e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00) — Massima del giorno attesa vicino a 22.8 °C, cielo sereno e aria asciutta (umidità 42%). Vento leggero da est-nordest a 2.7 m/s con possibili raffiche fino a 7.2 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Temperature ancora gradevoli attorno a 22.3 °C; umidità in lieve aumento al 47%. Vento da est a 3.5 m/s con raffiche fino a 7.8 m/s: in pratica vento debole-moderato ma nulla di significativo.

Tardo pomeriggio (18:00) — Avvio della fase serale con diminuzione a 18.5 °C e cielo sempre sereno. Umidità 57% e vento calmo intorno a 2.4 m/s. Ottima visibilità e condizioni stabili lungo la costa.

Sera (21:00) — Chiusura della giornata con cielo sereno e temperatura sui 16.5 °C; umidità 63% e vento debole (~2.5 m/s, raffiche fino a 4.4 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata tipica da alta pressione su Rimini: cielo sereno per l'intero arco temporale, zero precipitazioni previste e massima attesa intorno a 22.8 °C a metà giornata. Venti deboli predominanti, pressione alta (1023–1025 hPa) e visibilità buona (10 km) rendono il 23 settembre 2026 favorevole per attività all'aperto e per il turismo costiero.