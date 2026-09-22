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Rimini, 23 settembre 2026 — Previsioni orarie: giornata stabile e soleggiata

Rimini, 23 settembre 2026: cielo sereno per l'intera giornata, temperature fino a 22.8 °C e vento debole. Dettaglio orario e riepilogo meteo.

A cura di Redazione
22 settembre 2026 15:00
Rimini, 23 settembre 2026 — Previsioni orarie: giornata stabile e soleggiata -
Meteo
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Il promontorio di alta pressione che interessa l'area adriatica promette una giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini. Nessuna precipitazione significativa è attesa e le condizioni saranno generalmente favorevoli per attività all'aperto, pur con escursione termica tra notte e pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno con temperature intorno ai 17.8 °C. Umidità moderata (47%) e pressione elevata (1024 hPa) indicano aria stabile; vento da est-nordest intorno a 4.3 m/s con raffiche fino a 8.2 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm. Visibilità: 10 000 m.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, lieve diminuzione della temperatura a 16.7 °C e aumento dell'umidità (59%). Vento debole da est a 3.0 m/s con raffiche contenute. Condizioni ideali per chi preferisce temperature più fresche.

Mattina (06:00) — Alba con cielo sereno e temperatura attorno a 16.5 °C; l'umidità raggiunge il 74% ma il dew point resta basso (circa 10.8 °C), perciò si mantiene sensazione di aria fresca ma non umida. Vento debole da sudovest a 2.4 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — Aumento termico significativo, 20.5 °C previsti e cielo limpido. Umidità intorno al 45% e vento molto debole (1.7 m/s). Pressione stabile (1025 hPa). Giornata che vira verso il mite e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00) — Massima del giorno attesa vicino a 22.8 °C, cielo sereno e aria asciutta (umidità 42%). Vento leggero da est-nordest a 2.7 m/s con possibili raffiche fino a 7.2 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Temperature ancora gradevoli attorno a 22.3 °C; umidità in lieve aumento al 47%. Vento da est a 3.5 m/s con raffiche fino a 7.8 m/s: in pratica vento debole-moderato ma nulla di significativo.

Tardo pomeriggio (18:00) — Avvio della fase serale con diminuzione a 18.5 °C e cielo sempre sereno. Umidità 57% e vento calmo intorno a 2.4 m/s. Ottima visibilità e condizioni stabili lungo la costa.

Sera (21:00) — Chiusura della giornata con cielo sereno e temperatura sui 16.5 °C; umidità 63% e vento debole (~2.5 m/s, raffiche fino a 4.4 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata tipica da alta pressione su Rimini: cielo sereno per l'intero arco temporale, zero precipitazioni previste e massima attesa intorno a 22.8 °C a metà giornata. Venti deboli predominanti, pressione alta (1023–1025 hPa) e visibilità buona (10 km) rendono il 23 settembre 2026 favorevole per attività all'aperto e per il turismo costiero.

Previsioni meteo 23 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.8° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 8.2)
Umidità 47%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.7° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 3.0 E (max 5.6)
Umidità 59%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.5° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.4 SO (max 4.0)
Umidità 74%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.5° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 1.7 E (max 5.4)
Umidità 45%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.8° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 2.7 E (max 7.2)
Umidità 42%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.3° (perc. +21.8°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 7.8)
Umidità 47%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.5° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 2.4 SE (max 4.2)
Umidità 57%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.5° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 2.5 S (max 4.4)
Umidità 63%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +14.4° (perc. +13.8°)
Precip. -
Vento 1.7 S (max 3.1)
Umidità 75%
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