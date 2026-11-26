Rimini, 239 over 65 seguiti dopo le dimissioni: progetto per garantire le cure a casa

La sperimentazione del Distretto socio-sanitario nord è partita a ottobre e punta a intercettare le fragilità dei pazienti più anziani

Il rientro a casa dopo un ricovero può diventare un passaggio delicato per una persona anziana. Tra terapie da seguire, farmaci, riabilitazione e necessità di assistenza, non sempre il paziente riesce a gestire da solo il percorso di cura. Per intercettare queste difficoltà è partito a ottobre, a Rimini, un progetto sperimentale rivolto agli over 65 dimessi dall’ospedale, dal Pronto soccorso o dal Cau.

La sperimentazione è attivata dal Distretto socio-sanitario nord di Rimini e ha l’obiettivo di garantire continuità alle cure anche dopo il ritorno a domicilio. Dall’avvio sono già 239 i pazienti contattati e seguiti attraverso il coordinamento della Centrale operativa territoriale dell’Ausl. Il progetto si integra con le attività di assistenza domiciliare dell’Azienda sanitaria, che nel solo mese di ottobre ha preso in carico 2.757 pazienti residenti nel Comune di Rimini. La nuova iniziativa coinvolge la rete degli infermieri di famiglia e comunità, in collegamento con la Centrale operativa territoriale.

Ogni giorno la Centrale raccoglie i dati delle persone dimesse e li condivide con gli infermieri di famiglia, che individuano i pazienti con più di 65 anni e li contattano direttamente per verificare eventuali bisogni e necessità. L’attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili, spesso con più patologie, come scompensi cardiaci e problemi respiratori. Tra i pazienti individuati ci sono anche persone con principi di demenza, segnali di decadimento cognitivo o disturbi di salute mentale.

Quando emerge una situazione di particolare vulnerabilità, viene attivata una rete di supporto che coinvolge diverse figure professionali e sanitarie, con interventi calibrati sulle condizioni e sulle esigenze del singolo. «Stiamo parlando di un progetto sperimentale, avviato dal Distretto socio-sanitario di Rimini, con l’obiettivo di rafforzare quel percorso che ci vede impegnati a rafforzare il legame tra servizi territoriali e la popolazione, mettendo in rete professionisti e avvicinandoli alla comunità», sottolinea l’assessore alle politiche per la salute e alla protezione sociale Kristian Gianfreda.

L’obiettivo, spiega l’assessore, è offrire ai pazienti più fragili che non rientrano nei percorsi di assistenza domiciliare un aiuto per seguire le cure, attraverso un approccio multiprofessionale e interdisciplinare. «Il valore è duplice: risponde ai bisogni di una società che invecchia e soprattutto va incontro alle persone con nuove vulnerabilità, che hanno meno possibilità di poter contare su un supporto». Nel Comune di Rimini gli over 65 rappresentano quasi il 26% della popolazione, più di una persona su quattro. «In una società che cambia, l’impegno è anticipare azioni e sperimentazioni per un futuro in cui non ci siano diseguaglianze nella salute dei nostri cittadini», conclude Gianfreda.