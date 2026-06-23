Rimini, 24 giugno 2026: giornata calda con breve passaggio di pioggia mattutina

A Rimini il 24 giugno 2026: temperatura fino a 31–32 °C, lieve pioggia al primo mattino e poi prevalenza di cielo sereno e vento debole.

L'aria estiva si farà sentire a Rimini il 24 giugno 2026: una notte ancora tiepida, un debole passaggio piovoso all'alba e poi una giornata prevalentemente soleggiata con temperature elevate per il periodo. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi durante le prossime 24 ore.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni principali: nubi sparse.

nubi sparse. Temperatura: 25,6 °C (percepita ~25,8 °C). Umidità 59%.

(percepita ~25,8 °C). Umidità 59%. Pressione: 1017 hPa. Visibilità 10 km.

Vento: debole a 0,7 m/s da 214° (SO), raffiche trascurabili.

La notte rimane calda e umida con cielo parzialmente nuvoloso; condizioni stabili e senza precipitazioni significative previste.

Prima mattina (03:00)

Condizioni principali: nubi più compatte.

nubi più compatte. Temperatura: 23,3 °C . Umidità 67%.

. Umidità 67%. Pressione: 1017 hPa. Visibilità 10 km.

Vento: debole a 1,2 m/s da 298° (WNW), raffica fino a 1,3 m/s.

Cielo più coperto e aria ancora fresca rispetto alla notte, ma sempre mite; assenza di pioggia prevista in questa fascia oraria.

Mattina (06:00)

Condizioni principali: lieve pioggia mattutina.

lieve pioggia mattutina. Temperatura: 23,8 °C . Umidità 70%.

. Umidità 70%. Pioggia: 0,39 mm nelle ultime 3 ore (pioggia leggera).

nelle ultime 3 ore (pioggia leggera). Vento: 2,0 m/s da 279° (W), raffiche fino a 2,1 m/s.

Breve passaggio di pioggia leggera all'alba; non sono attese precipitazioni intense ma possibile bagnato locale. Nuvolosità prevalente.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni principali: nubi sparse, tendenza a schiarite.

nubi sparse, tendenza a schiarite. Temperatura: 29,5 °C . Umidità 53%.

. Umidità 53%. Vento: moderato-debole a 3,6 m/s da 13° (NNE).

Le schiarite aumentano e la temperatura sale rapidamente: ingresso progressivo del caldo mattutino con cielo a tratti nuvoloso.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni principali: nubi sparse, caldo in aumento.

nubi sparse, caldo in aumento. Temperatura: 31,6 °C (percepita ~34,3 °C). Umidità 53%.

(percepita ~34,3 °C). Umidità 53%. Vento: 4,2 m/s da 53° (NE).

Picco termico già evidente a mezzogiorno; sensazione di caldo accentuata dall'umidità residua. Tempo comunque asciutto.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni principali: cielo sereno, caldo.

cielo sereno, caldo. Temperatura: 31,3 °C (percepita ~33,3 °C). Umidità 51%.

(percepita ~33,3 °C). Umidità 51%. Vento: 4,2 m/s da 81° (E), raffiche fino a 5,3 m/s.

Pomeriggio soleggiato con cielo in prevalenza sereno e temperature attorno ai 31 °C: la fascia più calda della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni principali: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 31,1 °C (percepita ~33,6 °C). Umidità 54%.

(percepita ~33,6 °C). Umidità 54%. Vento: 2,6 m/s da 108° (ESE), raffiche fino a 3,9 m/s.

Il caldo persiste anche nel tardo pomeriggio, ma con lieve diminuzione del vento e cielo terso.

Sera (21:00)

Condizioni principali: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 26,4 °C . Umidità 56%.

. Umidità 56%. Vento: debole a 1,2 m/s da 121° (SE).

Serata calda ma gradevole rispetto alle ore centrali; nottata successiva prevista ancora mite.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da una breve pioggia leggera all'alba e da un successivo predominio del cielo sereno con temperature massime intorno a 31–32 °C e venti deboli-moderati. Notte e prime ore del mattino rimangono relativamente miti; attenzione al caldo nelle ore centrali del giorno. Consigli pratica: idratarsi e, se si sta al sole a mezzogiorno, adottare protezione solare e pause all'ombra.