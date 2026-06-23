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Rimini, 24 giugno 2026: giornata calda con breve passaggio di pioggia mattutina

A Rimini il 24 giugno 2026: temperatura fino a 31–32 °C, lieve pioggia al primo mattino e poi prevalenza di cielo sereno e vento debole.

A cura di Redazione
23 giugno 2026 15:00
Rimini, 24 giugno 2026: giornata calda con breve passaggio di pioggia mattutina -
Meteo
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L'aria estiva si farà sentire a Rimini il 24 giugno 2026: una notte ancora tiepida, un debole passaggio piovoso all'alba e poi una giornata prevalentemente soleggiata con temperature elevate per il periodo. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi durante le prossime 24 ore.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni principali: nubi sparse.
  • Temperatura: 25,6 °C (percepita ~25,8 °C). Umidità 59%.
  • Pressione: 1017 hPa. Visibilità 10 km.
  • Vento: debole a 0,7 m/s da 214° (SO), raffiche trascurabili.

La notte rimane calda e umida con cielo parzialmente nuvoloso; condizioni stabili e senza precipitazioni significative previste.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni principali: nubi più compatte.
  • Temperatura: 23,3 °C. Umidità 67%.
  • Pressione: 1017 hPa. Visibilità 10 km.
  • Vento: debole a 1,2 m/s da 298° (WNW), raffica fino a 1,3 m/s.

Cielo più coperto e aria ancora fresca rispetto alla notte, ma sempre mite; assenza di pioggia prevista in questa fascia oraria.

Mattina (06:00)

  • Condizioni principali: lieve pioggia mattutina.
  • Temperatura: 23,8 °C. Umidità 70%.
  • Pioggia: 0,39 mm nelle ultime 3 ore (pioggia leggera).
  • Vento: 2,0 m/s da 279° (W), raffiche fino a 2,1 m/s.

Breve passaggio di pioggia leggera all'alba; non sono attese precipitazioni intense ma possibile bagnato locale. Nuvolosità prevalente.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni principali: nubi sparse, tendenza a schiarite.
  • Temperatura: 29,5 °C. Umidità 53%.
  • Vento: moderato-debole a 3,6 m/s da 13° (NNE).

Le schiarite aumentano e la temperatura sale rapidamente: ingresso progressivo del caldo mattutino con cielo a tratti nuvoloso.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni principali: nubi sparse, caldo in aumento.
  • Temperatura: 31,6 °C (percepita ~34,3 °C). Umidità 53%.
  • Vento: 4,2 m/s da 53° (NE).

Picco termico già evidente a mezzogiorno; sensazione di caldo accentuata dall'umidità residua. Tempo comunque asciutto.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni principali: cielo sereno, caldo.
  • Temperatura: 31,3 °C (percepita ~33,3 °C). Umidità 51%.
  • Vento: 4,2 m/s da 81° (E), raffiche fino a 5,3 m/s.

Pomeriggio soleggiato con cielo in prevalenza sereno e temperature attorno ai 31 °C: la fascia più calda della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni principali: cielo sereno.
  • Temperatura: 31,1 °C (percepita ~33,6 °C). Umidità 54%.
  • Vento: 2,6 m/s da 108° (ESE), raffiche fino a 3,9 m/s.

Il caldo persiste anche nel tardo pomeriggio, ma con lieve diminuzione del vento e cielo terso.

Sera (21:00)

  • Condizioni principali: cielo sereno.
  • Temperatura: 26,4 °C. Umidità 56%.
  • Vento: debole a 1,2 m/s da 121° (SE).

Serata calda ma gradevole rispetto alle ore centrali; nottata successiva prevista ancora mite.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da una breve pioggia leggera all'alba e da un successivo predominio del cielo sereno con temperature massime intorno a 31–32 °C e venti deboli-moderati. Notte e prime ore del mattino rimangono relativamente miti; attenzione al caldo nelle ore centrali del giorno. Consigli pratica: idratarsi e, se si sta al sole a mezzogiorno, adottare protezione solare e pause all'ombra.

Previsioni meteo 24 giugno 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.6° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 0.7 SO (max 0.9)
Umidità 59%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.3° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 1.2 NO (max 1.3)
Umidità 67%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.8° (perc. +24.1°)
Precip. 0.39mm (prob. 20%)
Vento 2.0 O (max 2.1)
Umidità 70%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +29.5° (perc. +30.7°)
Precip. -
Vento 3.6 N (max 2.6)
Umidità 53%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +31.6° (perc. +34.3°)
Precip. -
Vento 4.2 NE (max 3.4)
Umidità 53%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.3° (perc. +33.3°)
Precip. -
Vento 4.2 E (max 5.3)
Umidità 51%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.1° (perc. +33.6°)
Precip. -
Vento 2.6 E (max 3.9)
Umidità 54%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 1.2 SE (max 1.3)
Umidità 56%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 0.7 SO (max 0.8)
Umidità 65%
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