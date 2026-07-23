Rimini, 24 luglio 2026 — Mattina con rovesci isolati, poi sole e temperature estive
A Rimini il 24 luglio 2026: rovesci isolati nelle prime ore, poi cielo sereno e temperature fino a 29°C. Venti generalmente deboli.
Domani, 24 luglio 2026, Rimini vivrà una giornata con un breve episodio instabile nelle prime ore seguito da prevalente stabilità e clima estivo. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata: mare, attività all'aperto e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — poche nuvole. Temperature intorno a 21,0°C, umidità al 72%. Ventilazione molto debole con circa 0,8 m/s di vento e raffiche fino a 2,4 m/s. Probabilità di precipitazione bassa (15%). Visibilità buona.
Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura in lieve calo a 20,1°C, umidità in aumento al 79%. Vento debole intorno a 1,1 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0% di probabilità segnalata).
Mattina (06:00) — pioggia leggera e maggior variabilità. Mattinata che può aprirsi con rovesci leggeri: accumulo previsto circa 1,35 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 24,5°C, umidità elevata (80%) e senso di afa (punto di rugiada 17°C). Vento debole da sud-est intorno a 1,3 m/s.
Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera in esaurimento. Possibili residui rovesci con altri 0,46 mm stimati; probabilità di precipitazione alta (77%). In seguito rapido miglioramento delle condizioni. Temperatura 27,4°C, vento in rinforzo moderato fino a 5,7 m/s e raffiche locali.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Condizioni stabili e soleggiate con temperatura massima intorno a 28,6°C, umidità in calo al 45%. Vento da est-nordest sui 6,1 m/s (raffiche fino a circa 5,6 m/s indicate), buona visibilità: giornata tipicamente estiva.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno e caldo moderato. Temperatura circa 27,8°C, sensazione termica simile (feels like 27,9°C). Vento debole-moderato intorno a 5,2 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Precipitazioni non previste.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperatura in calo a 24,8°C, umidità al 40%. Vento tra 4,7 m/s e raffiche intorno a 6,6 m/s da direzione variabile; condizioni asciutte e gradevoli per attività serali.
Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 22,0°C, umidità 44%. Vento debole sui 3,9 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Notte che si prospetta tranquilla, senza precipitazioni.
Riepilogo del giorno
In sintesi, il 24 luglio 2026 a Rimini si preannuncia una giornata con brevi rovesci nelle prime ore della mattina (accumuli contenuti), seguiti da sole e tempo stabile per il resto della giornata. Temperature massime intorno a 28–29°C, vento generalmente debole-moderato, e condizioni ideali per attività all'aperto dal tardo mattino in poi. Mantieni con te un ombrello nelle prime ore se prevedi spostamenti mattutini.