Rimini, 24 settembre 2026 — Meteo: sole al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio

Rimini 24 settembre 2026: giornata prevalentemente asciutta con mattina soleggiata e aumento delle nubi nel pomeriggio. Dettagli orari e consigli.

L'autunno avanza con decisione, ma la giornata di domani a Rimini rimane sostanzialmente asciutta: alternanza di sole e nubi, temperature gradevoli e venti deboli. Nei paragrafi che seguono troverete il quadro orario punto per punto per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cieli con nubi sparse (52%) ma senza fenomeni associati: temperatura intorno a 13.9 °C (feels like 13.2 °C), umidità 72% e pressione stabile a 1023 hPa. Vento debole da SSW a 1.8 m/s (raffiche fino a 3.3 m/s). Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00): Condizioni in miglioramento con cielo sereno: temperatura in lieve aumento a 14.5 °C, umidità 77% e pressione 1022 hPa. Vento molto debole da SW a 1.2 m/s (raffiche 2.7 m/s). Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00): Prosegue il cielo sereno: temperatura intorno a 16.1 °C, umidità 69% e pressione 1022 hPa. Vento da WSW a circa 1.0 m/s (raffiche 2.8 m/s). Giorno che parte fresco ma decisamente asciutto.

Mezza mattinata (09:00): Mattinata soleggiata con cielo sereno e rapido aumento termico fino a 23.3 °C; umidità in calo al 41% e pressione 1022 hPa. Vento ruota a NNE a 1.3 m/s (raffiche 4.7 m/s). Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Ancora clima mite con nubi sparse (50%) e temperatura che raggiunge circa 25.1 °C (feels like 24.7 °C). Umidità 40%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ENE a 1.6 m/s (raffiche 5.8 m/s). Probabilità di pioggia: 0% (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): Aumento della nuvolosità fino a cielo coperto (94%): temperatura stabile intorno a 24.9 °C, umidità 44% e pressione in lieve calo a 1018 hPa. Vento da E a 3.3 m/s con raffiche fino a 7.6 m/s. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo si farà più grigio.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo prevalentemente coperto (99%), temperatura in discesa a 21.7 °C, umidità risalita al 68% e pressione 1017 hPa. Vento debole da ESE a 1.6 m/s (raffiche 2.8 m/s). Giornata rimane asciutta, con clima riconfortante ma più nuvoloso.

Sera (21:00): Persistono condizioni di cielo coperto (100%) con temperatura sui 20.3 °C, umidità 71% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da WSW a 0.9 m/s (raffiche 2.1 m/s). Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini del 24 settembre 2026 prevalentemente asciutta, con mattinata soleggiata e aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino al cielo coperto. Massime intorno a 25 °C, minime notturne prossime a 14 °C. Venti generalmente deboli (sotto i 4 m/s), raffiche localmente moderate nel primo pomeriggio. Probabilità di pioggia trascurabile (0%).