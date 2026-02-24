Rimini, 25 febbraio 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e mite — previsioni orarie

Previsioni per Rimini del 25 febbraio 2026: nuvole compatte al mattino, attenuazione delle nubi nel pomeriggio, niente pioggia e venti deboli.

La giornata di mercoledì 25 febbraio 2026 a Rimini si presenta senza eventi meteorologici significativi: prevalgono le nubi ma non sono attese precipitazioni. Temperature miti per il periodo e venti generalmente deboli accompagneranno la giornata, con un miglioramento in termini di copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura 6.8 °C, umidità 87%, pressione 1023 hPa. Vento debole da NE a 1.3 m/s (47°), raffica 1.31 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%, 0.0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura 11.1 °C, sensazione termica 10.6 °C, umidità 90%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da N a 0.3 m/s (7°), raffica 0.39 m/s. Cielo ancora coperto, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — cielo coperto. Temperatura 10.9 °C, sensazione 10.5 °C, umidità 92%, pressione 1024 hPa. Vento molto debole da NNW a 0.6 m/s (329°), raffica 0.60 m/s. Copertura nuvolosa alta e compatta, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Temperatura 11.8 °C, sensazione 11.3 °C, umidità 88%, pressione 1025 hPa. Vento debole da NW a 0.6 m/s (322°), raffica 0.51 m/s. Persistono nubi fitte, visibilità regolare, nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — cielo molto nuvoloso. Temperatura 13.4 °C, sensazione 12.8 °C, umidità 77%, pressione 1025 hPa. Vento debole da NNE a 2.3 m/s (32°), raffica 1.68 m/s. Leggera attenuazione della copertura nuvolosa ma ancora cielo per lo più grigio; precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Temperatura 13.2 °C, sensazione 12.5 °C, umidità 74%, pressione 1025 hPa. Vento debole da NE a 2.1 m/s (43°), raffica 1.46 m/s. Maggiore apertura con nubi sparse: condizioni in miglioramento, senza pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse. Temperatura 11.3 °C, sensazione 10.6 °C, umidità 81%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole da ESE a 0.7 m/s (113°), raffica 0.67 m/s. Cielo a fasce nuvolose con schiarite in aumento; precipitazioni non previste.

Sera (21:00) — nubi sparse. Temperatura 10.9 °C, sensazione 10.2 °C, umidità 84%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole da SW a 0.9 m/s (234°), raffica 0.81 m/s. Serata tranquilla e asciutta, con cielo a tratti sereno tra le nubi.

Riepilogo del giorno

Giornata del 25 febbraio 2026 a Rimini caratterizzata da prevalente nuvolosità al mattino e parziale miglioramento nel pomeriggio con nubi sparse. Non sono previste precipitazioni (probabilità 0%), le temperature rimangono miti per il periodo (minima intorno a 6.8 °C, massima intorno a 13.4 °C) e i venti saranno generalmente deboli. Condizioni buone per attività all'aperto, con consigliata una giacca leggera nelle ore più fredde della notte e della sera.