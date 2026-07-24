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Rimini, 25 luglio 2026: giornata calda e per lo più soleggiata con punte intorno a 31,5°C

Previsioni per Rimini — 25 luglio 2026: tempo stabile e caldo, cielo prevalentemente sereno, venti moderati e precipitazioni assenti.

A cura di Redazione
24 luglio 2026 15:00
Rimini, 25 luglio 2026: giornata calda e per lo più soleggiata con punte intorno a 31,5°C -
Meteo
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L'estate continua a dettare legge a Rimini: per il 25 luglio 2026 è atteso un giorno stabile e caldo, con scarso rischio di pioggia e prevalenza di sole. Leggi i dettagli orari per programmare al meglio attività all'aperto, mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — In nottata si parte con poche nuvole e temperature miti: 20,1 °C, umidità al 43% e pressione sui 1015 hPa. Vento da SSE attorno a 3,5 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Le prime ore del mattino vedranno nubi sparse ma tempo asciutto. Temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 44% e vento da SSE a 3,7 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s). Visibilità buona; niente pioggia prevista.

Mattina (06:00) — Al risveglio aria più secca e lieve aumento termico: 23,2 °C con umidità al 34% e punto di rugiada basso (6,2 °C). Nubi sparse alternate a schiarite, vento debole da SSE a 2,3 m/s.

Mezza mattinata (09:00) — Le condizioni si fanno più calde: 29,1 °C e poche nuvole. Umidità molto bassa (25%), vento orientale-nordorientale (circa NE, 2,8 m/s) e cielo in prevalenza terso.

Mezzogiorno (12:00) — Picco di sole e temperatura in aumento a 31,5 °C. Cielo sereno, umidità al 31% e vento da ENE intorno a 5,3 m/s (i valori di raffica riportati risultano inferiori alla velocità media nei dati; probabile artefatto). Niente precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) — Clima caldo e stabile con 31,5 °C di massima percepita (feels like ~31,7 °C). Cielo sereno, umidità in lieve aumento (41%) e vento da E a 4,9 m/s con raffiche intorno a 4,4 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature in lieve calo a 29,7 °C ma ancora piacevolmente calde; cielo sereno, umidità 50% e vento da ESE attorno a 4,4 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Condizioni favorevoli per attività in spiaggia o passeggiate lungomare.

Sera (21:00) — La serata si presenta calma e limpida: 26,1 °C, umidità 54% e vento debole da S a 1,6 m/s (raffiche ~2,0 m/s). Cielo sereno e assenza di pioggia per l'intera notte.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 25 luglio 2026. Massime intorno a 31,5 °C, umidità bassa al mattino e in aumento nel pomeriggio-sera. Venti deboli-moderati con locali raffiche pomeridiane; precipitazioni assenti (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e balneazione, con serata mite e cieli limpidi.

Previsioni meteo 25 luglio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.1° (perc. +19.3°)
Precip. -
Vento 3.5 S (max 4.1)
Umidità 43%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.7° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 3.7 SE (max 4.5)
Umidità 44%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.2° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 2.3 SE (max 2.9)
Umidità 34%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +29.1° (perc. +27.7°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.0)
Umidità 25%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.5° (perc. +30.4°)
Precip. -
Vento 5.3 NE (max 2.5)
Umidità 31%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.5° (perc. +31.7°)
Precip. -
Vento 4.9 E (max 4.4)
Umidità 41%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.7° (perc. +30.6°)
Precip. -
Vento 4.4 SE (max 6.1)
Umidità 50%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.1° (perc. +26.1°)
Precip. -
Vento 1.6 S (max 2.0)
Umidità 54%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.0° (perc. +23.9°)
Precip. -
Vento 3.4 SO (max 4.1)
Umidità 56%
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