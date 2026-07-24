Rimini, 25 luglio 2026: giornata calda e per lo più soleggiata con punte intorno a 31,5°C

Previsioni per Rimini — 25 luglio 2026: tempo stabile e caldo, cielo prevalentemente sereno, venti moderati e precipitazioni assenti.

L'estate continua a dettare legge a Rimini: per il 25 luglio 2026 è atteso un giorno stabile e caldo, con scarso rischio di pioggia e prevalenza di sole. Leggi i dettagli orari per programmare al meglio attività all'aperto, mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — In nottata si parte con poche nuvole e temperature miti: 20,1 °C, umidità al 43% e pressione sui 1015 hPa. Vento da SSE attorno a 3,5 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Le prime ore del mattino vedranno nubi sparse ma tempo asciutto. Temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 44% e vento da SSE a 3,7 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s). Visibilità buona; niente pioggia prevista.

Mattina (06:00) — Al risveglio aria più secca e lieve aumento termico: 23,2 °C con umidità al 34% e punto di rugiada basso (6,2 °C). Nubi sparse alternate a schiarite, vento debole da SSE a 2,3 m/s.

Mezza mattinata (09:00) — Le condizioni si fanno più calde: 29,1 °C e poche nuvole. Umidità molto bassa (25%), vento orientale-nordorientale (circa NE, 2,8 m/s) e cielo in prevalenza terso.

Mezzogiorno (12:00) — Picco di sole e temperatura in aumento a 31,5 °C. Cielo sereno, umidità al 31% e vento da ENE intorno a 5,3 m/s (i valori di raffica riportati risultano inferiori alla velocità media nei dati; probabile artefatto). Niente precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) — Clima caldo e stabile con 31,5 °C di massima percepita (feels like ~31,7 °C). Cielo sereno, umidità in lieve aumento (41%) e vento da E a 4,9 m/s con raffiche intorno a 4,4 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature in lieve calo a 29,7 °C ma ancora piacevolmente calde; cielo sereno, umidità 50% e vento da ESE attorno a 4,4 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Condizioni favorevoli per attività in spiaggia o passeggiate lungomare.

Sera (21:00) — La serata si presenta calma e limpida: 26,1 °C, umidità 54% e vento debole da S a 1,6 m/s (raffiche ~2,0 m/s). Cielo sereno e assenza di pioggia per l'intera notte.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 25 luglio 2026. Massime intorno a 31,5 °C, umidità bassa al mattino e in aumento nel pomeriggio-sera. Venti deboli-moderati con locali raffiche pomeridiane; precipitazioni assenti (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e balneazione, con serata mite e cieli limpidi.