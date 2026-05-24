Rimini, 25 maggio 2026: previsioni meteo orarie tra sole e qualche nube

Meteo Rimini, 25 maggio 2026: giornata mite con punte intorno a 25-26°C, vento debole e scarsa probabilità di pioggia. Scopri il dettaglio orario.

La giornata del 25 maggio a Rimini si presenta in generale tranquilla e favorevole alle attività all'aperto, con variabilità tra nubi residue e ampie schiarite nel corso del pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata, con dati su temperatura, vento e condizioni generali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperatura intorno a 18,0 °C, umidità 64% e pressione 1027 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest a circa 3,2 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Cielo con poche nuvole (circa 22% di copertura). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0 mm previste).

Prima mattina (03:00): lieve aumento termico a 19,6 °C, umidità 65% e pressione stabile a 1027 hPa. Vento molto debole da ovest a 2,6 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Predominanza di cielo coperto (copertura 98%). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0 mm).

Mattina (06:00): in avvio di giornata la temperatura sale a 22,1 °C, umidità 62% e pressione 1028 hPa. Vento debole da ovest-nord-ovest a 2,2 m/s con raffiche contenute. Cielo con nubi sparse (56%). Visibilità ottima. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): continua il riscaldamento, 24,9 °C previsti; umidità intorno al 57% e pressione 1028 hPa. Vento debole da nord a 3,4 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Copertura nuvolosa variabile, con nubi sparse (81%). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00): picco di soleggiamento con 25,4 °C, umidità 58% e pressione 1028 hPa. Vento debole da nord-est a 2,8 m/s e raffiche fino a 4,1 m/s. Nuvolosità residua ma tendenza a schiarite, ancora nubi sparse (81%). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00): temperatura massima della giornata prevista intorno a 25,8 °C, umidità in calo al 53% e pressione 1027 hPa. Vento molto debole da est-nord-est a 2,0 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Cielo in prevalenza sereno (solo 8% di copertura). Visibilità ottima. Precipitazioni assenti.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo a 23,5 °C, umidità 63% e pressione 1026 hPa. Vento quasi assente da sud-sud-ovest a 0,9 m/s con raffiche molto contenute. Cielo sereno (5% di copertura). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00): tempo tranquillo con 22,0 °C, umidità 61% e pressione 1027 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,1 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s. Cielo sereno e visibilità buona. Precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Condizioni generali: giornata stabile e in prevalenza soleggiata , con nubi residue nella prima parte del giorno e ampie schiarite in serata.

, con nubi residue nella prima parte del giorno e ampie schiarite in serata. Temperature: minime intorno a 18,0 °C , massime fino a 25,8 °C nel primo pomeriggio.

, massime fino a nel primo pomeriggio. Vento: generalmente debole , con raffiche locali moderate al mattino; regime medio tra 0,8 e 3,4 m/s.

, con raffiche locali moderate al mattino; regime medio tra 0,8 e 3,4 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm previsti) e probabilità molto bassa di pioggia.

Consiglio pratico: giornata adatta a passeggiate e attività all'aperto; è probabile che il primo pomeriggio risulti il momento più soleggiato e caldo. I dati sono basati sulle previsioni model-based fornite per la giornata del 25 maggio 2026 a Rimini.