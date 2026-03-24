Rimini, 25 marzo 2026: giornata mite con nubi variabili e mari tranquilli

Previsioni per Rimini del 25 marzo 2026: tempo prevalentemente asciutto, temperature in aumento fino a 18°C e vento moderato con raffiche nel pomeriggio.

Un fronte stabile porterà a Rimini una giornata complessivamente asciutta ma variabile nelle coperture nuvolose. Temperature in aumento rispetto alle ore notturne e un rinforzo del vento nel pomeriggio sono gli elementi principali da tenere d'occhio: questa sintesi guida lettori e residenti sulle ore chiave delle prossime 24.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo sereno con temperature intorno a 8.9 °C (sensazione termica circa 7.4 °C). Vento debole da sud-ovest intorno a 2,6 m/s, visibilità ottima. Probabilità di precipitazioni molto bassa (0%), accumulo previsto 0 mm.

Prima mattina (03:00 - 06:00): Poche nuvole al mattino presto, temperatura in lieve aumento a 9.8–10.0 °C. Umidità intorno al 57–59% e vento ancora debole da sud-sud-ovest (circa 2,7 m/s). Tempo asciutto, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00 - 09:00): In avvicinamento nubi alte e medie con nubi sparse; temperatura intorno a 10.0 °C alle prime luci. Pressione in lieve calo ma condizioni stabili, vento debole 1,5–2,7 m/s. Nessuna pioggia attesa (0 mm).

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Cielo coperto intorno alle 09:00 con rapido parziale diradamento; la temperatura risale fino a circa 14.9 °C. Vento generalmente debole, mare calmo. Probabilità di pioggia nulla, giornata rimane asciutta.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Fase più calda della giornata: nubi sparse e soleggiamento intermittente, temperatura massima attorno a 17.8 °C alle 12:00 e 17.0 °C alle 15:00. Vento in aumento da sud-ovest fino a 6,1 m/s con raffiche registrate intorno a 12,5 m/s; prestare attenzione a raffiche localizzate lungo la costa. Precipitazioni assenti (0%).

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Tempo ancora generalmente asciutto con nubi sparse, temperatura che scende lievemente a 17.0 → 13.5 °C verso le 18:00. Vento moderato da sud-ovest con raffiche fino a ~12 m/s e intensità media sui 4–6 m/s; condizioni ventilate ma non allarmanti.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Nuvolosità variabile (copertura intorno al 50–55%), temperatura in discesa a circa 13.5 °C. Vento ancora presente con raffiche fino a circa 10,7 m/s, direzione che tende a ruotare verso sud. Tempo asciutto, visibilità buona.

Sera (21:00 - 24:00): Cielo sereno dalla tarda serata, temperatura intorno a 12.1 °C. Il vento si mantiene moderato intorno a 6,2 m/s con raffiche fino a 11,2 m/s e direzione più meridionale. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Riepilogo del giorno

Per Rimini il 25 marzo 2026 si prospetta una giornata asciutta e in prevalenza mite, con massime vicino a 17–18 °C e minime notturne intorno a 9 °C. La nuvolosità varierà nel corso delle ore, passando da cieli sereni a tratti coperti, mentre il vento, da sud-ovest, tenderà a rinforzare nel pomeriggio con raffiche localmente significative. Nessuna precipitazione attesa.