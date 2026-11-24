Rimini, 25 novembre 2026 — Piogge intermittenti e venti in rinforzo: previsioni

Previsioni per Rimini il 25 novembre 2026: giornata nuvolosa con piogge intermittenti, temperature tra 9.5°C e 14.1°C e raffiche fino a ~8 m/s.

La giornata di mercoledì 25 novembre a Rimini si preannuncia generalmente grigia e a tratti piovosa: le precipitazioni saranno intermittenti ma con un episodio di intensità moderata nel primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — A Rimini la notte comincia con cielo coperto. Temperatura intorno a 9.5 °C, umidità alta (94%) e vento molto debole da SSE a circa 0.6 m/s con visibilità intorno a 7,8 km. Non sono attese precipitazioni significative in questa fascia (pop 0%), condizione umida ma stabile.

Prima mattina (03:00) — Tra le 03:00 si prevede pioggia leggera: accumulo previsto circa 0.43 mm nelle tre ore, probabilità di pioggia 42%. Temperatura 10.2 °C, umidità 91%, vento da SE a 2.4 m/s con raffiche fino a 4.0 m/s. Visibilità in leggero calo.

Mattina (06:00) — Alle 06:00 torna il cielo molto nuvoloso con temperature leggermente inferiori (9.8 °C) e umidità elevata (93%). Non sono previste precipitazioni significative in questa fascia (pop 0%). Vento calmo intorno a 0.6 m/s.

Mezza mattinata (09:00) — Per le 09:00 previste condizioni di cielo coperto e un aumento della temperatura fino a circa 12.2 °C. Vento debole da SE attorno a 1.1 m/s, visibilità migliorata. Pioggia non prevista in questa finestra.

Mezzogiorno (12:00) — A mezzogiorno è attesa pioggia leggera con probabilità elevata (pop 100%) e accumulo previsto di circa 1.01 mm nelle tre ore. Temperatura ancora relativamente mite intorno a 14.1 °C, vento debole 1.6 m/s con raffiche fino a 3.9 m/s. Visibilità localmente ridotta (≈3,2 km).

Primo pomeriggio (15:00) — Il picco delle precipitazioni è previsto nel primo pomeriggio con pioggia moderata: accumulo stimato di circa 3.43 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 11.9 °C. Vento da SE, mediamente 3.0 m/s con raffiche fino a 5.4 m/s. Prestare attenzione a possibili locali acquazzoni.

Tardo pomeriggio (18:00) — Nel tardo pomeriggio le precipitazioni si attenuano a pioggia leggera (accumulo ~0.18 mm), ma il vento tende a rinforzare: media 4.5 m/s con raffiche fino a 8.1 m/s. Temperatura intorno a 11.5 °C, nuvolosità molto elevata (98%).

Sera (21:00) — La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera intermittente (accumulo ~0.84 mm, pop 77%), temperatura sui 11.6 °C e vento moderato intorno a 4.2 m/s con raffiche fino a circa 8.0 m/s. Atmosfera umida e cieli coperti.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini prevalentemente nuvolosa e umida, con precipitazioni intermittenti: un episodio di pioggia moderata atteso nel primo pomeriggio (accumulo ~3.4 mm) e piogge leggere nella notte, a mezzogiorno e in serata. Temperature comprese tra circa 9.5 °C e 14.1 °C. Venti medi da deboli a moderati, con raffiche fino a ~8 m/s nel tardo pomeriggio/sera.