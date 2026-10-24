Rimini, 25 ottobre 2026 — Meteo: nubi alternate a schiarite, temperature fino a 17 °C

Previsioni per Rimini, 25 ottobre 2026: giornata asciutta con cielo prevalentemente nuvoloso, vento debole e massime attorno a 17 °C.

La giornata meteorologica a Rimini del 25 ottobre 2026 si presenta nel complesso asciutta, con nuvolosità prevalente e ampie pause di sole nella parte centrale del giorno. Le temperature rimarranno miti per il periodo, con leggere escursioni termiche tra notte e pomeriggio; il vento si manterrà debole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperature intorno a 9,8 °C (feels like 7,9 °C). Umidità alta (81%), pressione attorno a 1019 hPa. Vento da ovest sui 3,7 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0%. Visibilità ottima (10 km).

Prima mattina (03:00): Condizioni leggermente più aperte rispetto alla mezzanotte, con nubi sparse e 9,5 °C. Umidità 79% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest attorno a 3,1 m/s (raffiche 5,6 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Mattinata fresca con nubi sparse (copertura ~45%) e 9,3 °C. Punto di rugiada basso (5,7 °C) e vento ancora lieve, circa 2,7 m/s da sud-ovest. Cielo in parte aperto, condizioni asciutte e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00): Aumento termico e incremento della copertura nuvolosa: cielo coperto al mattino con 14,2 °C e umidità in calo (57%). Pressione 1018 hPa. Vento molto debole da ovest ~1,0 m/s. Possibili schiarite locali, giornata comunque asciutta.

Mezzogiorno (12:00): Ore centrali con le migliori condizioni del giorno: nubi sparse e massima stimata intorno a 17,3 °C. Umidità intorno al 45% e pressione in lieve calo (1015 hPa). Vento debole da est-sud-est 1,3 m/s. Giornata gradevole nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): Ripresa della nuvolosità con cielo molto nuvoloso e temperatura intorno a 16,5 °C. Umidità risale a circa il 59% e pressione 1014 hPa. Vento debole da est ~2,1 m/s con lievi raffiche. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): Tramonto con cielo coperto e temperature in calo verso 14,3 °C. Umidità 77%, pressione stabile su 1014 hPa. Vento praticamente calmo, inferiore a 0,6 m/s. Condizioni asciutte ma umide.

Sera (21:00): Serata prevalentemente nuvolosa con cielo coperto e 13,7 °C (feels like 12,9 °C). Umidità intorno al 70% e vento debole da ovest ~1,5 m/s. Probabilità di pioggia: 0%. Visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta per Rimini il 25 ottobre 2026, con prevalente nuvolosità e schiarite più nette attorno a mezzogiorno, quando si raggiungeranno le temperature più alte (circa 17 °C). Vento generalmente debole e pressioni stabili intorno a 1014–1019 hPa. Nessuna precipitazione significativa prevista; residua umidità notturna e serale renderà l'aria più fresca nelle ore tarde.