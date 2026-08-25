Rimini, 26 agosto 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata lungo la costa

Previsioni per Rimini 26 agosto 2026: cielo per lo più sereno, punte intorno a 30°C, brezze leggere e precipitazioni praticamente assenti.

L'estate mantiene il suo tono a Rimini: per il 26 agosto 2026 sono attese condizioni stabili e temperature elevate nelle ore centrali, con brezze deboli a regime diurna. Non si attendono piogge significative, ma sarà utile considerare il caldo percepito nelle ore più calde della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Temperature attorno a 23,7 °C, umidità sul 66% e cielo con nubi sparse (circa 36%). Vento molto debole da Ovest-Sud-Ovest intorno a 1,7 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Probabilità di precipitazione 0% (0 mm). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) – Leggero calo a 22,8 °C, umidità al 64% e ancora nubi sparse (43%). Vento debole da Sud-Ovest intorno a 2,1 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mattina (06:00) – Temperature attorno a 23,5 °C, umidità 62% e cielo con poche nuvole (circa 22%). Vento molto leggero da Ovest intorno a 1,4 m/s. Condizioni stabili e asciutte, visibilità ottimale.

Mezza mattinata (09:00) – Aumento della temperatura a 28,4 °C con cielo sereno e umidità in diminuzione al 54%. Vento debole da Nord-Nord-Est intorno a 2,4 m/s. Sensazione di caldo gradevole, precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) – Massimo termico mattutino previsto a 30,4 °C; umidità 59% e cielo sereno. Il valore di "feels like" è più alto, attorno a 33,3 °C, per cui si sentirà caldo. Vento in rinforzo leggero da Nord-Est a 5,0 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Precipitazioni 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) – Temperatura ancora elevata, circa 30,1 °C, umidità sul 63% e cielo con nubi sparse (47%). Vento da Est intorno a 4,8 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Nessuna pioggia attesa; attenzione al disagio per il caldo percepito (feels like ~33,6 °C).

Tardo pomeriggio (18:00) – Temperatura in lieve discesa a 26,8 °C, umidità al 70% e cielo con nubi sparse (27%). Vento moderato da Sud-Est intorno a 3,8 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Condizioni ancora asciutte e ventilazione che può portare sollievo.

Sera (21:00) – Temperature attorno a 26,4 °C, umidità 70% e cielo sereno (9% di copertura nuvolosa). Vento debole da Sud-Sud-Est intorno a 3,0 m/s. Nessuna precipitazione prevista; nottata mite.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 26 agosto 2026, con picchi di circa 30 °C intorno a mezzogiorno e primo pomeriggio e brezze deboli-moderate. Le precipitazioni sono praticamente assenti (probabilità 0%), quindi si prospettano condizioni ideali per attività all'aperto, pur consigliando precauzioni per il caldo nelle ore centrali.