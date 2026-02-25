Rimini, 26 febbraio 2026 — Giornata stabile e mite sotto l'alta pressione

A Rimini il 26 febbraio 2026 tempo stabile con cieli generalmente sereni, temperature intorno ai 10–14 °C e vento debole. Previsioni orarie e riepilogo.

La giornata di domani a Rimini si annuncia tranquilla e ben influenzata da un campo di alta pressione: poche nubi, ventilazione debole e temperature miti per il periodo. Di seguito il dettaglio orario per organizzare con precisione le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà in prevalenza con poche nuvole. Temperatura attorno a 9,7 °C (percepita 9,7 °C), umidità elevata al 89% e pressione sui 1027 hPa. Vento debole da ovest a circa 1,0 m/s con raffiche fino a 1,0 m/s. Visibilità ottima (10 km). Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Cielo sereno e temperature in leggero aumento a 10,5 °C (percepita 9,9 °C). Umidità 88%, pressione 1027 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest intorno a 1,4 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%).

Mattina (06:00) Mattina limpida con cielo sereno. Temperatura circa 10,2 °C (percepita 9,5 °C), umidità 88% e pressione stabile a 1027 hPa. Vento molto debole da ovest (1,2 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00) Bel tempo con cielo sereno; la temperatura sale a 12,8 °C (percepita 12,1 °C). Umidità in calo al 77%, pressione 1028 hPa. Vento debole da nord-ovest intorno a 1,6 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Mezzogiorno (12:00) Pausa di sole pieno: cielo sereno e massima diurna prevista di 14,3 °C (percepita 13,6 °C). Umidità 69%, pressione 1027 hPa. Vento leggermente variabile da nord-est a circa 2,3 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00) Tempo stabile con poche velature (cielo sereno). Temperatura intorno a 13,8 °C (percepita 13,1 °C), umidità 71% e pressione 1026 hPa. Vento debole da est-nord-est a 2,0 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) Al calar del sole il cielo rimane in gran parte sereno con qualche nube sparsa. Temperatura 11,9 °C (percepita 11,2 °C), umidità 78%, pressione 1027 hPa. Vento debole da sud-est a 1,6 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00) Serata tranquilla con cielo sereno e temperatura sui 11,8 °C (percepita 11,2 °C). Umidità attorno all'80%, pressione 1027 hPa. Vento calmo da sud a 1,3 m/s. Nessuna pioggia attesa (0 mm, 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e soleggiata a Rimini il 26 febbraio 2026, con temperature miti per il periodo (minima intorno a 9,7 °C, massima 14,3 °C), ventilazione debole e probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni ideali per attività all'aperto e spostamenti senza criticità.