Rimini, 26 giugno 2026: giornata soleggiata e temperature estive, previsioni orarie

Meteo Rimini 26 giugno 2026: sole prevalente, caldo diurno fino a 32°C e ventilazione debole. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.

Un promemoria meteo per chi trascorre il weekend sulla costa: domani a Rimini si profila una giornata tipicamente estiva, con cielo sereno o al più qualche velatura e venti generalmente deboli. Di seguito il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto, mare o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 24.4 °C, umidità 48%. Vento debole da sud-ovest a circa 1.1 m/s con raffiche fino a 1.0 m/s. Pressione 1017 hPa, punto di rugiada 12.4 °C. Visibilità ottima, precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): Tempo tranquillo con poche nuvole, temperatura 23.9 °C e umidità in lieve calo al 45%. Vento da ovest a circa 2.5 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s. Pressione ancora stabile a 1017 hPa. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Condizioni in miglioramento con poche nuvole, 26.2 °C e umidità al 39%. Vento debole da ovest intorno a 2.0 m/s. Punto di rugiada 12.3 °C, sensazione termica in linea con la temperatura rilevata. Tempo asciutto e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e rapido aumento termico, 32.1 °C con umidità al 42%. Vento ruota verso nord-nordest ma rimane leggero, circa 4.1 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Pressione 1018 hPa. Giornata che prende decisamente connotati estivi, senza precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno, temperatura 31.3 °C, umidità 45% e sensazione di caldo moderato (feels like 32.1 °C). Vento debole da nord-est intorno a 4.4 m/s con raffiche prossime a 4.9 m/s. Stabilità atmosferica e assenza di fenomeni significativi.

Primo pomeriggio (15:00): Sole pieno, cielo sereno, 31.3 °C e umidità 43%. Vento debole da nord-est attorno a 2.7 m/s, raffiche contenute. Pressione 1017 hPa, punto di rugiada 16.1 °C. Nessuna precipitazione attesa, ideale per attività balneari tenendo conto del caldo.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora cielo sereno, lieve calo termico a 28.9 °C, umidità in aumento al 52%. Vento debole da est attorno a 2.3 m/s. Condizioni favorevoli per passeggiate serali sul lungomare, con cielo terso e nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00): Chiusura della giornata con cielo sereno, temperatura 26.2 °C e umidità 51%. Vento debole meridionale intorno a 2.1 m/s. Pressione 1018 hPa. Notte calda ma stabile, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata dominata dal sole e dalle condizioni stabili grazie a un campo di alta pressione (press. 1017-1018 hPa). Massima intorno a 32 °C nelle ore centrali, cielo prevalente sereno o con poche nuvole, vento generalmente debole (2-4 m/s) con raffiche contenute. Probabilità di pioggia nulla, accumulo previsto 0 mm. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e idratazione, attività all'aperto favorevoli soprattutto al mattino e in serata.