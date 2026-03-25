Rimini, 26 marzo 2026: giornata piovosa con raffiche e rovesci intensi

A Rimini il 26 marzo 2026 prevista una giornata bagnata: rovesci diffusi, picco delle precipitazioni a mezzogiorno e raffiche locali fino a 20,3 m/s.

La giornata del 26 marzo 2026 a Rimini si presenta complessa dal punto di vista meteorologico: pioggia quasi continua, punte di precipitazione tra mattina e primo pomeriggio e venti tesi in alcuni momenti. Di seguito il quadro ora per ora e un breve riepilogo per chi deve pianificare spostamenti o attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera con temperatura attorno a 10,4 °C. Precipitazioni previste ~1,6 mm nelle 3 ore, vento da SSE intorno a 5,8 m/s con raffiche fino a 10,3 m/s. Visibilità ridotta (~7 km). Cielo parzialmente coperto.

Prima mattina (03:00): pioggia moderata, temperatura in calo a 8,6 °C. Pioggia stimata ~3,2 mm/3h, vento più debole attorno a 4,4 m/s (raffiche 8,8 m/s). Nuvolosità molto intensa, visibilità intorno a 5,5 km.

Mattina (06:00): pioggia moderata e temperatura più fredda, circa 5,3 °C. Accumulo previsto ~4,8 mm/3h, vento debole 2,2 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s. Visibilità fortemente ridotta (~1,2 km): attenzione in strada.

Mezza mattinata (09:00): Atteso un picco di intensità: pioggia moderata-forte con accumulo stimato ~8,4 mm/3h. Temperatura su 6,2 °C, vento sostenuto da NNW attorno a 14,4 m/s con raffiche molto forti fino a 20,3 m/s. Possibili disagi per la presenza di raffiche intense e ridotta visibilità (~2,2 km).

Mezzogiorno (12:00): Momento di massima precipitazione: rovesci intensi con circa 11,4 mm/3h. Temperatura sui 7,0 °C, vento ancora sostenuto 12,0 m/s (raffiche 16,4 m/s). Possibile innalzamento dei livelli di ruscellamento e difficoltà alla guida; consigliata prudenza.

Primo pomeriggio (15:00): Pioggia moderata persistente, accumulo ~6,7 mm/3h. Temperatura intorno a 7,5 °C, vento da NNE a 10,5 m/s con raffiche fino a 15,0 m/s. Nuvolosità totale: condizioni ancora perturbate ma con tendenza a graduale attenuazione delle precipitazioni in seguito.

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia moderata in esaurimento, precipitazioni stimate ~3,4 mm/3h. Temperatura sui 7,3 °C, vento più debole 4,6 m/s (raffiche 7,7 m/s). Visibilità in miglioramento (10 km); tempo ancora grigio.

Sera (21:00): pioggia leggera residua con circa 1,4 mm/3h e temperatura in lieve salita a 8,3 °C. Vento intorno a 8,5 m/s con raffiche fino a 12,3 m/s. Cielo molto coperto ma fenomeni in calo rispetto alle ore centrali.

Riepilogo del giorno

Per Rimini il 26 marzo 2026 è prevista una giornata complessivamente piovosa, con i valori più alti di precipitazione tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio (picco intorno a mezzogiorno con oltre 11 mm/3h). I venti saranno generalmente tesi, con raffiche locali fino a circa 20,3 m/s nelle ore attorno alle 09:00. Le temperature resteranno fresche, tra circa 5 °C e 10 °C. Si raccomanda prudenza alla guida, attenzione a possibili locali allagamenti e cautele per attività in mare o all'aperto durante le ore di punta dei rovesci.