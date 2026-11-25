Rimini, 26 novembre 2026 — Piogge a tratti con temperature miti: previsioni orarie

Previsioni per Rimini il 26 novembre 2026: alternanza di piogge moderate e leggere, venti deboli e temperature intorno ai 8–13 °C. Dettagli orari.

La giornata meteorologica di Rimini per il 26 novembre 2026 si presenta con alternanza di momenti piovosi e pause più asciutte: la notte sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, poi ci saranno rapide schiarite mattutine seguite da nuovi episodi di pioggia nel pomeriggio. Di seguito il quadro orario dettagliato per pianificare spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia moderata. Temperatura intorno a 11,6 °C, umidità 96%, pressione 1005 hPa. Precipitazioni rilevanti nelle tre ore precedenti: 8,7 mm. Vento debole da nord a ~1,9 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Visibilità ridotta a circa 2142 m per pioggia e nubi fitte.

Prima mattina (03:00) — pioggia moderata ancora presente. Temperatura circa 12,0 °C, umidità 95%, pressione 1003 hPa. Accumulo stimato 10,4 mm nelle ultime 3 ore. Vento debole da sud (~1,9 m/s, raffiche 3,4 m/s). Condizioni: cielo parzialmente sgombro da nubi ma con pioggia insistente.

Mattina (06:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura 11,3 °C, umidità 86%, pressione 1003 hPa. Precipitazioni residue 0,2 mm. Vento debole da sud-ovest (~2,4 m/s, raffiche 3,7 m/s). Possibili schiarite intermittenti e migliore visibilità.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, pausa asciutta. Massima del mattino a 13,4 °C, umidità 87%, pressione 1005 hPa. Nessuna pioggia prevista per il periodo (0 mm). Vento molto debole da nord-nordest (~1,3 m/s, raffiche 3,9 m/s). Giornata che può offrire brevi momenti più soleggiati.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile a tratti. Temperatura 12,4 °C, umidità 81%, pressione 1005 hPa. Leggera precipitazione stimata 0,1 mm nelle tre ore. Vento debole da nord (~2,3 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s). Condizioni variabili con nubi e brevi rovesci.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera con sensibile diminuzione termica. Temperatura 8,8 °C (percepita ~7,4 °C), umidità 92%, pressione 1007 hPa. Precipitazioni moderate nelle tre ore: 0,8 mm. Vento debole da ovest (~2,5 m/s, raffiche 4,7 m/s). Visibilità ridotta a ~7241 m per pioggia intermittente.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera residua e calo termico serale. Temperatura 7,7 °C, umidità 93%, pressione 1009 hPa. Pioggia nelle tre ore: 0,5 mm. Vento debole da sud-ovest (~2,0 m/s, raffiche 3,7 m/s). Nuvolosità estesa e tendenza a rasserenare solo gradualmente.

Sera (21:00) — cielo coperto, piogge assenti. Temperatura 8,4 °C, umidità 91%, pressione 1010 hPa. Nessuna precipitazione prevista per il periodo (0 mm). Vento lieve da ovest (~1,9 m/s, raffiche 3,4 m/s). Serata fredda umida con copertura nuvolosa consistente.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 26 novembre 2026 a Rimini si prevede una giornata con piogge a tratti, più intense nella prima parte della notte e nella prima mattinata, seguite da pause asciutte e schiarite diurne ma con nuovi rovesci nel pomeriggio. Le temperature rimangono miti per la stagione (tra circa 7,7 °C e 13,4 °C), i venti saranno complessivamente deboli (intorno a 1,3–2,5 m/s con raffiche locali fino a ~5 m/s). Consigli: portare ombrello o giacca impermeabile per gli spostamenti notturni e pomeridiani e prevedere possibili riduzioni di visibilità durante le ore di pioggia.