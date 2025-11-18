Rimini, 26 nuovi Carabinieri assegnati al Comando Provinciale

In totale, in tutto il territorio emiliano romagnolo, assegnate 300 nuove unità, che hanno completato la formazione presso le Scuole Allievi

Sono 300 i Carabinieri neopromossi, al termine del 144° Corso di formazione frequentato presso le Scuole Allievi, assegnati al Comando Legione Emilia Romagna. La scelta, spiega una nota dell'Arma, "deriva da un’attenta valutazione delle esigenze operative del territorio, conferma il concreto impegno del Comando Generale nel rafforzare la presenza dell’Arma nelle comunità e nel garantire un servizio sempre più efficiente, vicino ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza". I 300 neo Carabinieri saranno di rinforzo alle caserme del territorio emiliano romagnolo, con un potenziamento dell'attività di presidio e controllo dello stesso. Al Comando Provinciale di Rimini sono stati assegnati 26 nuovi Carabinieri, ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge. Questi, nell'accoglierli, ha sottolineato l’importanza della loro funzione istituzionale e ribadito la necessità di essere particolarmente attenti all’ascolto della cittadinanza, rivolgendo loro “un grande in bocca al lupo” per l’inizio della loro esperienza in terra romagnola.