Altarimini

Rimini, 26 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Rimini il 26 settembre 2026 è attesa una giornata di alta pressione: cielo sereno, vento debole e temperature tra circa 14 °C e 22 °C. Dettagli orari.

A cura di Redazione
25 settembre 2026 15:00
Rimini, 26 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti -
Meteo
Condividi

L'autunno avanza ma per la giornata del 26 settembre 2026 Rimini potrà contare su condizioni atmosferiche tranquille: niente fronti in passaggio e cieli per lo più sereni. Nei paragrafi seguenti troverete la descrizione oraria per organizzare al meglio la giornata, dal mattino alla sera.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si presenta serena con temperatura attorno ai 17 °C (sensazione termica 16.6 °C). Umidità elevata (74%) e pressione stabile intorno a 1022 hPa. Vento debole da WSW a circa 2.4 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00) Cielo ancora sereno e calo termico a 14.3 °C, umidità al 75%. Pressione 1022 hPa; vento molto debole da Ovest a 1.9 m/s, raffiche fino a 3.3 m/s. Condizioni stabili, ideale per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00) Al mattino presto si registrano poche nuvole (copertura 12%), temperatura su 15.7 °C e umidità attorno al 70%. Pressione in lieve aumento (1023 hPa). Vento leggero da Ovest intorno a 3.2 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) In mezza mattinata il sole prevale: cielo sereno e rapido aumento termico fino a 20.9 °C. Umidità scende al 54% e pressione stabile (1023 hPa). Vento debole da N-NW a 2.0 m/s, con raffiche fino a 5.9 m/s. Visibilità ottima.

Mezzogiorno (12:00) A mezzogiorno condizioni tipiche da alta pressione: soleggiato con 21.5 °C e umidità bassa (48%). Pressione 1023 hPa. Vento debole da NNE a 2.4 m/s, possibili raffiche fino a 6.9 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00) Primo pomeriggio stabile e soleggiato, temperatura massima prevista intorno a 21.6 °C. Umidità 49% e pressione 1022 hPa. Vento leggero da NNE a 2.6 m/s, raffiche fino a 6.3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio lieve calo termico a 19.9 °C; il cielo rimane sereno. Umidità aumenta al 68% mentre il vento cala a valori di brezza molto leggera (0.3 m/s da WNW). Pressione 1023 hPa. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) La serata si mantiene tranquilla con cielo sereno e temperatura intorno a 16.8 °C (umidità 78%). Vento debole da SW a 1.3 m/s, raffiche fino a 3.0 m/s; pressione in lieve aumento fino a 1024 hPa. Visibilità buona e precipitazioni non previste.

Riepilogo del giorno

Il 26 settembre 2026 a Rimini sarà una giornata di alta pressione caratterizzata da cieli per lo più sereni, vento debole e assenza di precipitazioni. Le temperature varieranno indicativamente da circa 14 °C nelle ore più fresche a 22 °C nelle ore centrali. Pressione attorno a 1022–1024 hPa: condizioni stabili e favorevoli per attività all'aperto.

Previsioni meteo 26 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.0° (perc. +16.6°)
Precip. -
Vento 2.4 SO (max 4.4)
Umidità 74%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.3° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 3.3)
Umidità 75%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +15.7° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 3.2 O (max 5.7)
Umidità 70%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.9° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 5.9)
Umidità 54%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.5° (perc. +21.0°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 6.9)
Umidità 48%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.6° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 2.6 N (max 6.3)
Umidità 49%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.9° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 0.3 NO (max 0.5)
Umidità 68%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.8° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 3.0)
Umidità 78%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.7° (perc. +17.6°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 3.5)
Umidità 80%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini