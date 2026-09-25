Rimini, 26 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti
A Rimini il 26 settembre 2026 è attesa una giornata di alta pressione: cielo sereno, vento debole e temperature tra circa 14 °C e 22 °C. Dettagli orari.
L'autunno avanza ma per la giornata del 26 settembre 2026 Rimini potrà contare su condizioni atmosferiche tranquille: niente fronti in passaggio e cieli per lo più sereni. Nei paragrafi seguenti troverete la descrizione oraria per organizzare al meglio la giornata, dal mattino alla sera.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) La notte si presenta serena con temperatura attorno ai 17 °C (sensazione termica 16.6 °C). Umidità elevata (74%) e pressione stabile intorno a 1022 hPa. Vento debole da WSW a circa 2.4 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm attesi).
Prima mattina (03:00) Cielo ancora sereno e calo termico a 14.3 °C, umidità al 75%. Pressione 1022 hPa; vento molto debole da Ovest a 1.9 m/s, raffiche fino a 3.3 m/s. Condizioni stabili, ideale per attività all'aperto nelle prime ore.
Mattina (06:00) Al mattino presto si registrano poche nuvole (copertura 12%), temperatura su 15.7 °C e umidità attorno al 70%. Pressione in lieve aumento (1023 hPa). Vento leggero da Ovest intorno a 3.2 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) In mezza mattinata il sole prevale: cielo sereno e rapido aumento termico fino a 20.9 °C. Umidità scende al 54% e pressione stabile (1023 hPa). Vento debole da N-NW a 2.0 m/s, con raffiche fino a 5.9 m/s. Visibilità ottima.
Mezzogiorno (12:00) A mezzogiorno condizioni tipiche da alta pressione: soleggiato con 21.5 °C e umidità bassa (48%). Pressione 1023 hPa. Vento debole da NNE a 2.4 m/s, possibili raffiche fino a 6.9 m/s. Nessuna pioggia attesa.
Primo pomeriggio (15:00) Primo pomeriggio stabile e soleggiato, temperatura massima prevista intorno a 21.6 °C. Umidità 49% e pressione 1022 hPa. Vento leggero da NNE a 2.6 m/s, raffiche fino a 6.3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio lieve calo termico a 19.9 °C; il cielo rimane sereno. Umidità aumenta al 68% mentre il vento cala a valori di brezza molto leggera (0.3 m/s da WNW). Pressione 1023 hPa. Precipitazioni assenti.
Sera (21:00) La serata si mantiene tranquilla con cielo sereno e temperatura intorno a 16.8 °C (umidità 78%). Vento debole da SW a 1.3 m/s, raffiche fino a 3.0 m/s; pressione in lieve aumento fino a 1024 hPa. Visibilità buona e precipitazioni non previste.
Riepilogo del giorno
Il 26 settembre 2026 a Rimini sarà una giornata di alta pressione caratterizzata da cieli per lo più sereni, vento debole e assenza di precipitazioni. Le temperature varieranno indicativamente da circa 14 °C nelle ore più fresche a 22 °C nelle ore centrali. Pressione attorno a 1022–1024 hPa: condizioni stabili e favorevoli per attività all'aperto.