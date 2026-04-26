Rimini, 27 aprile 2026 — Mite e variabile: nubi al mattino, schiarite e un passaggio di pioggia leggera

Previsioni per Rimini il 27 aprile 2026: temperature tra 12 °C e 19 °C, vento debole, possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio.

Domani a Rimini, 27 aprile 2026, si profila una giornata complessivamente mite con alternanza di nubi e schiarite. Non mancherà un breve passaggio di pioggia nel tardo pomeriggio, ma per il resto il tempo rimarrà stabile con venti deboli e pressioni intorno ai 1016–1019 hPa.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse, temperatura intorno a 12,5 °C (percepita 11,6 °C). Umidità 70%, pressione 1018 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 1,0 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00): cielo coperto, temperatura 15,3 °C (percepita 14,7 °C). Umidità 72%, pressione 1018 hPa. Vento pressoché calmo (0,1 m/s). Condizioni stabili ma con nuvolosità compatta.

Mattina (06:00): cielo coperto, temperatura 16,7 °C (percepita 16,3 °C). Umidità 71%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole (0,06 m/s). Le condizioni rimangono grigie nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00): nubi sparse, temperatura in aumento a 18,6 °C (percepita 18,3 °C). Umidità 68%, pressione 1019 hPa. Vento da nord-est intorno a 2,6 m/s. Possibili schiarite più ampie, clima mite.

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole, temperatura massima intorno a 19,0 °C (percepita 18,7 °C). Umidità 68%, pressione 1019 hPa. Vento leggero da nord-est a circa 3,0 m/s. Buone condizioni generali con sole intermittente.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno, temperatura 18,3 °C (percepita 17,9 °C). Umidità 67%, pressione 1017 hPa. Vento debole 1,9 m/s da est-nord-est. Giornata gradevole con ampie schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00): Possibile pioggia leggera, temperatura in calo a 16,4 °C (percepita 16,1 °C). Umidità 75%, pressione 1016 hPa. Vento debole da sud-est a 1,4 m/s, precipitazione prevista locale circa 0,13 mm nelle tre ore (probabilità 30%). Si raccomanda di portare un impermeabile leggero se si esce in questa fascia oraria.

Sera (21:00): cielo coperto, temperatura intorno a 16,4 °C (percepita 16,1 °C). Umidità 80%, pressione 1016 hPa. Vento debole da sud a circa 1,2 m/s. Nuvolosità estesa con bassa probabilità di ulteriori piovaschi.

Riepilogo del giorno

Giornata mite e complessivamente stabile a Rimini il 27 aprile 2026: iniziale copertura nuvolosa che lascia spazio a schiarite tra tarda mattinata e primo pomeriggio, con massime intorno a 19 °C. Venti deboli per tutta la giornata. Un passaggio di pioggia leggera è possibile nel tardo pomeriggio (precipitazioni contenute, circa 0,1 mm). Pressione intorno ai 1016–1019 hPa. Consiglio pratico: giornata generalmente piacevole, tenere a portata di mano un leggero riparo dalle piogge per la fascia serale/tardo pomeriggio.