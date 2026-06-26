Rimini, 27 giugno 2026: giornata di sole estivo con picco termico a mezzogiorno

A Rimini il 27 giugno 2026 previsto cielo sereno per tutta la giornata, caldo intenso a metà giornata e brezze deboli: previsioni orarie e consigli.

L'alta pressione mantiene condizioni stabili sulla costa riminese: domani si profila una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento fino al primo pomeriggio. Nessuna precipitazione attesa, ma il caldo diurno richiederà qualche accorgimento, soprattutto nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte sarà serena con temperatura attorno a 24,1 °C e umidità al 44%. Vento debole da sud-ovest intorno a 2–2,5 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s). Pressione stabile intorno a 1018 hPa e visibilità pressoché completa (10 000 m). Pioggia praticamente impossibile (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00)

Cielo ancora sereno, temperatura in lieve diminuzione a 22,3 °C. Umidità al 47% e vento calmo attorno a 2,1 m/s da sud-ovest. Condizioni ideali per chi cerca frescura mattutina lungo la costa.

Mattina (06:00)

Aumento della temperatura con cielo sereno: 28,3 °C alle prime ore diurne. Umidità in diminuzione (39%) e vento molto debole (~1,8 m/s) da nord-ovest. Buone condizioni per attività all'aperto, con bassa probabilità di nubi o pioggia.

Mezza mattinata (09:00)

Mattinata pienamente estiva: 32,8 °C e umidità al 36%. Il cielo rimane sereno e la sensazione termica si avverte già più intensa (feels like circa 32,7 °C). Vento leggero da nord-est a 3,2 m/s, pressione 1020 hPa.

Mezzogiorno (12:00)

Picco termico della giornata con 33,5 °C (valore massimo previsto). Umidità intorno al 45% che innalza la percezione del caldo: indice di calore percepito circa 35,8 °C. Vento debole da nord-est a 4,3 m/s (raffiche fino a 3,2–3,3 m/s indicate). Evitare sforzi fisici prolungati e idratarsi adeguatamente.

Primo pomeriggio (15:00)

Tendenza leggermente in calo ma ancora caldo: 31,7 °C, umidità 45% e vento da est a 3,8 m/s. Il cielo resta limpido, condizioni stabili per il pomeriggio ma con caldo persistente.

Tardo pomeriggio (18:00)

Temperatura in ulteriore lieve diminuzione a 30,0 °C, umidità 48%. Vento da sud-est con raffiche più evidenti fino a 4,9 m/s. Cielo sereno e visibilità buona; la sera si prospetta gradevole ma ancora caldo.

Sera (21:00)

La sera si rinfresca progressivamente: 27,1 °C e umidità al 52%. Vento leggero da sud (~2,3 m/s) e cielo sereno. Nessuna precipitazione attesa durante la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Giornata di clima stabile e soleggiato a Rimini il 27 giugno 2026, senza precipitazioni e con ventilazione generalmente debole. Massime intorno a 33–33,5 °C a mezzogiorno, sensazione di caldo accentuata nel corso della giornata. Si raccomanda idratazione, protezione solare nelle ore centrali e attenzione a chi è sensibile al caldo.