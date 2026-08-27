Rimini, 28 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata, picco di calore a mezzogiorno

Meteo Rimini 28 agosto 2026 — giornata asciutta e in gran parte serena, temperature fino a ~33 °C e sensazione di caldo accentuata a metà giornata.

La giornata a Rimini del 28 agosto 2026 si presenta asciutta e per lo più serena, con un netto aumento delle temperature durante le ore centrali. Nessuna precipitazione prevista: sarà una giornata da gestire con attenzione al sole e al caldo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse (40%).

(40%). Temperatura: 26,3 °C; umidità 63%.

Sensazione termica: 26,3 °C.

Vento: molto debole, 0,5 m/s da nord-nordest (18°), raffiche fino a 0,49 m/s.

Probabilità di pioggia: 0% (assenza di precipitazioni attese).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: poche nuvole (18%).

(18%). Temperatura: 25,9 °C; umidità 68%.

Sensazione termica: circa 26,3 °C.

Vento: debole, 1,6 m/s da nord-ovest (301°), raffiche fino a 1,5 m/s.

Visibilità buona (10 km).

Mattina (06:00)

Condizioni: poche nuvole (11%), cielo in prevalenza sereno.

(11%), cielo in prevalenza sereno. Temperatura: 27,1 °C; umidità 56%, punto di rugiada 17,4 °C.

Sensazione termica: 27,9 °C.

Vento: leggero da sud (186°) a 1,1 m/s.

Piogge: assenti.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno (9%).

(9%). Temperatura: 32,6 °C; umidità scesa al 49%.

Sensazione termica: 35,1 °C — si avverte già caldo.

Vento: teso debole, 4,3 m/s da nord-est (51°).

Consiglio: protezione solare e limitare l'esposizione diretta nelle ore successive.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno (6%).

(6%). Temperatura massima prevista: 32,9 °C; umidità 57%.

Sensazione termica: molto elevata, circa 38,3 °C (indice di calore accentuato).

Vento: 5,3 m/s da nord-est (47°), raffiche indicate intorno a 2,0 m/s.

Piogge: 0% — giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno (1%).

(1%). Temperatura: 32,0 °C; umidità 65% (aumento dell'umidità nel pomeriggio).

Sensazione termica: circa 38,6 °C, permane forte disagio da calore.

Vento: 3,9 m/s da est-nordest (79°), con raffiche fino a 4,0 m/s.

Nota: massima attenzione a idratazione e attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo sereno (2%).

(2%). Temperatura in calo a 29,1 °C; umidità 62%.

Sensazione termica: 31,6 °C.

Vento: 3,2 m/s da sud-est (147°), raffiche fino a 3,6 m/s.

Situazione: il calo termico rende le condizioni più sopportabili, ma permane caldo serale.

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno (1%).

(1%). Temperatura: 28,3 °C; umidità 52%.

Sensazione termica: 29,0 °C.

Vento: debole, 2,0 m/s da ovest (261°), raffiche fino a 2,0 m/s.

Piogge: assenti, nottata ancora tiepida.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 28 agosto 2026 sarà una giornata asciutta e prevalentemente soleggiata, con temperature che raggiungeranno circa 33 °C e una sensazione di calore elevata a mezzogiorno e primo pomeriggio (indice di calore fino a ~39 °C). Venti deboli-moderati da nord-est nelle ore centrali e serali più calmi. Nessuna precipitazione prevista: consigliati protezione solare, idratazione e attenzioni per chi svolge attività all'aperto nelle ore più calde.