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Rimini, 28 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata, picco di calore a mezzogiorno

Meteo Rimini 28 agosto 2026 — giornata asciutta e in gran parte serena, temperature fino a ~33 °C e sensazione di caldo accentuata a metà giornata.

A cura di Redazione
27 agosto 2026 15:00
Rimini, 28 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata, picco di calore a mezzogiorno -
Meteo
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La giornata a Rimini del 28 agosto 2026 si presenta asciutta e per lo più serena, con un netto aumento delle temperature durante le ore centrali. Nessuna precipitazione prevista: sarà una giornata da gestire con attenzione al sole e al caldo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: nubi sparse (40%).
  • Temperatura: 26,3 °C; umidità 63%.
  • Sensazione termica: 26,3 °C.
  • Vento: molto debole, 0,5 m/s da nord-nordest (18°), raffiche fino a 0,49 m/s.
  • Probabilità di pioggia: 0% (assenza di precipitazioni attese).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: poche nuvole (18%).
  • Temperatura: 25,9 °C; umidità 68%.
  • Sensazione termica: circa 26,3 °C.
  • Vento: debole, 1,6 m/s da nord-ovest (301°), raffiche fino a 1,5 m/s.
  • Visibilità buona (10 km).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: poche nuvole (11%), cielo in prevalenza sereno.
  • Temperatura: 27,1 °C; umidità 56%, punto di rugiada 17,4 °C.
  • Sensazione termica: 27,9 °C.
  • Vento: leggero da sud (186°) a 1,1 m/s.
  • Piogge: assenti.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno (9%).
  • Temperatura: 32,6 °C; umidità scesa al 49%.
  • Sensazione termica: 35,1 °C — si avverte già caldo.
  • Vento: teso debole, 4,3 m/s da nord-est (51°).
  • Consiglio: protezione solare e limitare l'esposizione diretta nelle ore successive.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno (6%).
  • Temperatura massima prevista: 32,9 °C; umidità 57%.
  • Sensazione termica: molto elevata, circa 38,3 °C (indice di calore accentuato).
  • Vento: 5,3 m/s da nord-est (47°), raffiche indicate intorno a 2,0 m/s.
  • Piogge: 0% — giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: cielo sereno (1%).
  • Temperatura: 32,0 °C; umidità 65% (aumento dell'umidità nel pomeriggio).
  • Sensazione termica: circa 38,6 °C, permane forte disagio da calore.
  • Vento: 3,9 m/s da est-nordest (79°), con raffiche fino a 4,0 m/s.
  • Nota: massima attenzione a idratazione e attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo sereno (2%).
  • Temperatura in calo a 29,1 °C; umidità 62%.
  • Sensazione termica: 31,6 °C.
  • Vento: 3,2 m/s da sud-est (147°), raffiche fino a 3,6 m/s.
  • Situazione: il calo termico rende le condizioni più sopportabili, ma permane caldo serale.

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno (1%).
  • Temperatura: 28,3 °C; umidità 52%.
  • Sensazione termica: 29,0 °C.
  • Vento: debole, 2,0 m/s da ovest (261°), raffiche fino a 2,0 m/s.
  • Piogge: assenti, nottata ancora tiepida.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 28 agosto 2026 sarà una giornata asciutta e prevalentemente soleggiata, con temperature che raggiungeranno circa 33 °C e una sensazione di calore elevata a mezzogiorno e primo pomeriggio (indice di calore fino a ~39 °C). Venti deboli-moderati da nord-est nelle ore centrali e serali più calmi. Nessuna precipitazione prevista: consigliati protezione solare, idratazione e attenzioni per chi svolge attività all'aperto nelle ore più calde.

Previsioni meteo 28 agosto 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 0.5 N (max 0.5)
Umidità 63%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.9° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 1.6 NO (max 1.5)
Umidità 68%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +27.1° (perc. +27.9°)
Precip. -
Vento 1.1 S (max 1.7)
Umidità 56%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.6° (perc. +35.1°)
Precip. -
Vento 4.3 NE (max 2.2)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.9° (perc. +38.3°)
Precip. -
Vento 5.3 NE (max 2.0)
Umidità 57%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.0° (perc. +38.6°)
Precip. -
Vento 3.9 E (max 4.0)
Umidità 65%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.1° (perc. +31.6°)
Precip. -
Vento 3.2 SE (max 3.6)
Umidità 62%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +29.0°)
Precip. -
Vento 2.0 O (max 2.0)
Umidità 52%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +28.4°)
Precip. -
Vento 3.5 S (max 3.9)
Umidità 55%
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