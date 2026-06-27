Rimini, 28 giugno 2026: giornata estiva con cielo sereno e picco vicino ai 33°C

A Rimini il 28 giugno 2026: tempo stabile e soleggiato, temperature fino a 33°C, vento debole e precipitazioni praticamente assenti.

La giornata meteorologica prevista per Rimini il 28 giugno 2026 si presenta all'insegna della stabilità e del clima tipicamente estivo. Le condizioni saranno in gran parte soleggiate con lievi annuvolamenti intermittenti e venti deboli: un promemoria per chi trascorrerà la giornata all'aperto di proteggersi dal sole nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Per la mezzanotte è atteso cielo sereno con temperatura intorno a 25,9 °C, umidità al 53% e pressione a 1018 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 0,8 m/s (raffiche fino a 1,1 m/s). Visibilità 10 000 m. Probabilità di precipitazioni: 0 (nessun accumulo previsto).

Prima mattina (03:00)

Attorno alle 03:00 la nuvolosità aumenta con nubi sparse (copertura ~64%), temperatura in calo a 21,7 °C e umidità al 52%. Vento moderatamente debole da ovest-sud-ovest a circa 2,1 m/s (raffiche 2,1 m/s). Condizioni stabili, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00)

Alle 06:00 si prevedono ancora nubi sparse ma senza fenomeni associati. Temperatura 27,2 °C, umidità 43% e punto di rugiada 14,4 °C. Vento molto debole intorno a 1,6 m/s in prevalenza da nord-ovest. Tempo asciutto e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00)

Dalle 09:00 la giornata prende una piega soleggiata: cielo sereno e rapido aumento termico fino a 32,8 °C. Umidità contenuta al 41%: la sensazione di caldo aumenta (feels like ~33,7 °C). Vento debole da nord a circa 3,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00)

A mezzogiorno permarrà il sole pieno con 32,8 °C, umidità al 38% e sensazione termica intorno a 33,1 °C. Vento leggero da nord-est a circa 3,8 m/s. Pressione stabile a 1019 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con raccomandazione alla protezione solare.

Primo pomeriggio (15:00)

Nel primo pomeriggio la temperatura resta elevata, circa 32,4 °C, umidità al 38% e cielo sereno. Vento debole intorno a 3,6 m/s da est. Caldo persistente ma senza instabilità atmosferica: precipitazioni previste 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)

Per le 18:00 temperatura in graduale calo a 29,5 °C, umidità al 45% e ancora cielo sereno. Vento indebolito a circa 2,0 m/s da sud-est. Le condizioni rimangono stabili e asciutte.

Sera (21:00)

La serata si presenterà con nubi sparse (copertura ~33%) e temperatura intorno a 26,2 °C, umidità al 50%. Vento molto debole da sud-est a ~1,5 m/s. Visibilità buona e assenza di precipitazioni previste.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente calda e stabile a Rimini il 28 giugno 2026: cielo sereno per gran parte della giornata, temperature massime attorno a 32-33 °C, umidità contenuta e vento generalmente debole (2-4 m/s). Precipitazioni praticamente assenti (probabilità 0%). Consigli: protezione solare nelle ore centrali e idratazione adeguata per chi resta all'aperto.