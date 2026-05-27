Rimini, 28 maggio 2026: pioggia leggera notturna poi schiarite e temperature fino a 24°C
Previsioni per Rimini — 28 maggio 2026: piovaschi fra notte e alba, poi miglioramento con nubi sparse e cielo sereno; massime intorno a 24°C.
Una transizione stagionale segnerà la giornata di domani a Rimini: le ore notturne porteranno qualche pioggia leggera, mentre dalla mattina si attendono schiarite e temperature in aumento. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — In apertura di giornata ci aspetta pioggia leggera sul litorale: temperatura attorno a 18.6 °C, umidità al 94%, pressione 1018 hPa. Precipitazioni previste circa 0.69 mm nelle 3 ore. Vento da ovest a 3.3 m/s con raffiche fino a 4.6 m/s. Visibilità buona (10.000 m) nonostante le nubi (copertura 86%).
Prima mattina (03:00) — Residui rovesci deboli ma in rapido esaurimento: pioggia leggera con totale stimato 0.22 mm. Temperatura 19.9 °C, umidità 90%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole a 0.95 m/s (raffiche 1.1 m/s). Cielo ancora molto nuvoloso (100%), graduale attenuazione delle precipitazioni.
Mattina (06:00) — Il peggioramento si allontana; prevalgono nubi sparse. Temperatura in salita a 21.7 °C, umidità 82%, pressione 1019 hPa. Nessuna precipitazione prevista (0 mm). Vento da nord-ovest a 2.4 m/s (raffiche 2.9 m/s), copertura nuvolosa intorno al 74%.
Mezza mattinata (09:00) — Condizioni stabili con nubi sparse e schiarite intermittenti. Temperatura 24.1 °C, umidità 67%, pressione 1019 hPa. Precipitazioni assenti (0 mm). Vento moderato intorno a 3.2 m/s (raffiche 3.2 m/s), cielo parzialmente nuvoloso (74% di copertura).
Mezzogiorno (12:00) — Progressivo aumento delle schiarite: giornata più calda con nubi sparse, temperatura massima prevista 24.2 °C, umidità 64%, pressione 1019 hPa. Nessuna pioggia (0 mm). Vento da nord-est a 3.1 m/s (raffiche 2.8 m/s), copertura nuvolosa ridotta (38%).
Primo pomeriggio (15:00) — Ampie schiarite e cielo sereno: temperatura 24.1 °C, umidità 63%, pressione 1017 hPa. Precipitazioni assenti (0 mm). Vento debole a 2.6 m/s (raffiche 3.0 m/s), cielo per lo più limpido (1% di copertura).
Tardo pomeriggio (18:00) — Condizioni piacevoli e cielo sereno, temperatura in lieve calo a 22.4 °C, umidità 70%, pressione 1017 hPa. Nessuna precipitazione (0 mm). Vento debole da est-sudest a 1.8 m/s (raffiche 1.8 m/s), assenza di nubi (0%).
Sera (21:00) — Notte che tornerà tranquilla con cielo sereno, temperatura 20.4 °C, umidità 77%, pressione 1019 hPa. Precipitazioni assenti (0 mm). Vento molto debole a 1.6 m/s (raffiche 1.8 m/s), poche nubi residue (2%).
Riepilogo del giorno
In sintesi, a Rimini il 28 maggio 2026 inizierà con pioggia leggera durante la notte e i primi rovesci all'alba, poi rapido miglioramento con nubi sparse fino a cielo sereno nelle ore pomeridiane. Le massime si porteranno intorno a 24 °C, venti deboli e precipitazioni assenti per gran parte della giornata.