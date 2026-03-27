Rimini, 28 marzo 2026: previsioni meteo dettagliate per la giornata

A Rimini il 28 marzo 2026 ci aspetta una giornata stabile e in prevalenza serena: temperature tra ~6 °C e ~12 °C, vento debole. Tutti i dettagli orari.

L'anticipo primaverile si farà sentire a Rimini il 28 marzo 2026: la giornata appare complessivamente stabile e senza precipitazioni significative, ma con oscillazioni diurne della temperatura e brezze leggere. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Cielo: nubi sparse. Temperatura: 6.1 °C (percepita 4.3 °C). Umidità: 63%. Pressione: 1012 hPa. Vento: Ovest a 2.5 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s (264°). Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità buona (10 km). Condizioni in generale tranquille, con sensazione di freschezza soprattutto all'aperto.

Prima mattina (03:00)

Cielo: poche nuvole. Temperatura: 6.0 °C (percepita 3.4 °C). Umidità: 61%. Pressione: 1012 hPa. Vento: WNW a 3.5 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s (277°). Precipitazioni: assenti. Notte ancora fresca, lieve aumento del vento rispetto alle ore precedenti.

Mattina (06:00)

Cielo: poche nubi al sorgere del sole. Temperatura: 6.2 °C (percepita 3.8 °C). Umidità: 61%. Pressione: 1013 hPa. Vento: WNW a 3.2 m/s, raffiche intorno a 4.0 m/s (278°). Precipitazioni: assenti. Prime ore di luce con tempo stabile; il cielo si farà progressivamente più terso.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo: poche nubi residue. Temperatura: 9.7 °C (percepita 7.2 °C). Umidità: 56%. Pressione: 1013 hPa. Vento: NW a 5.2 m/s, raffiche fino a 5.7 m/s (318°). Precipitazioni: assenti. L'aumento termico sarà evidente: aria più mite ma ventilazione moderata dal quadrante nord-ovest.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo: cielo sereno. Temperatura: 12.0 °C (percepita 10.6 °C). Umidità: 51%. Pressione: 1013 hPa. Vento: N a 3.5 m/s, raffiche fino a 3.9 m/s (349°). Precipitazioni: assenti. Condizioni ideali per attività all'aperto: sole e temperature gradevoli intorno ai 12 °C.

Primo pomeriggio (15:00)

Cielo: sereno. Temperatura: 12.5 °C (percepita 11.2 °C). Umidità: 54%. Pressione: 1011 hPa. Vento: N a 2.7 m/s, raffiche fino a 3.6 m/s (353°). Precipitazioni: assenti. Picco termico della giornata: il pomeriggio rimane mite e soleggiato.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo: sereno. Temperatura: 9.5 °C (percepita 8.9 °C). Umidità: 65%. Pressione: 1012 hPa. Vento: SSW debole a 1.6 m/s, raffiche fino a 1.5 m/s (197°). Precipitazioni: assenti. Calo termico con il tramonto, temperature che tornano sotto i 10 °C.

Sera (21:00)

Cielo: sereno (poche nubi isolate). Temperatura: 9.0 °C (percepita 8.6 °C). Umidità: 68%. Pressione: 1012 hPa. Vento: SSW leggero a 1.5 m/s, raffiche fino a 1.3 m/s (197°). Precipitazioni: assenti. Sera stabile e relativamente fresca: buona visibilità e tempo calmo.

Riepilogo del giorno

Giornata del 28 marzo 2026 a Rimini all'insegna della stabilità: assenza di precipitazioni, cielo che passa da poche nubi notturne a sereno nelle ore centrali, temperature comprese tra circa 6 °C e 12.5 °C e venti per lo più deboli. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con un calo termico dopo il tramonto. Mantieni abbigliamento a strati per affrontare la differenza mattino/sera.