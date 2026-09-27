Rimini, 28 settembre 2026: giornata stabile e serena con punte intorno a 25°C

Previsioni per Rimini il 28 settembre 2026: cielo sereno, pressione stabile e venti deboli. Dettaglio orario e consigli per la giornata.

La giornata del 28 settembre 2026 a Rimini si presenta nel complesso gradevole e stabile: cielo limpido e condizioni favorevoli per attività all'aperto. Nei paragrafi che seguono troverete il dettaglio orario con temperature, vento e indicazioni principali per ogni fascia della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00)

Durante la notte è prevista cielo sereno, con temperature intorno a 16,2 °C alle 00:00 e lievemente in calo a 15,7 °C alle 03:00. Umidità elevata (intorno all'85-89%) e punto di rugiada tra 11,9 e 12,6 °C. Pressione stabile sui 1023 hPa. Venti deboli da sud-ovest, intorno a 1–1,2 m/s con raffiche fino a circa 2,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00 - 06:00)

Ancora cielo sereno e clima fresco: temperatura alle 06:00 sui 16,1 °C, umidità in diminuzione al 76% e punto di rugiada intorno a 11,1 °C. Vento debole da sud-ovest attorno a 1,7 m/s con raffiche modeste. Pressione stabile; condizioni favorevoli per chi esce presto.

Mattina (06:00 - 09:00)

La mattinata prosegue soleggiata: rapido aumento termico verso la tarda mattina, con 22,8 °C alle 09:00. Umidità scende al 57%; sensazione di freschezza al primo mattino che lascia spazio a un clima più mite. Venti generalmente deboli, direzione variabile verso nord-est (attorno a 1 m/s) e raffiche locali fino a 4,5 m/s.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00)

Sole pieno e temperature in salita: alle 12:00 si raggiungono i valori massimi della giornata, circa 25,2 °C. Umidità contenuta (circa 53%) e sensazione termica piacevole. Vento leggero da nord-est con raffiche che possono toccare 7,4 m/s al picco; in generale i venti restano deboli.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00)

Pomeriggio inoltrato con cielo sereno e temperature che si mantengono sui 24–25 °C. Pressione ancora alta (circa 1023–1022 hPa). Venti deboli-moderati a tratti al pomeriggio, direzione da est-nord-est, raffiche fino a circa 6–7 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00)

Clima mite con 24,1 °C alle 15:00; umidità risalita intorno al 58%. Vento generalmente debole (~2,5 m/s), cielo sereno. Ottime condizioni per attività all'aperto e, per chi lo desidera, per una passeggiata in riva al mare.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00)

In avvicinamento alla sera si nota un calo termico a circa 19,3 °C alle 18:00. Umidità intorno al 75%. Vento debole da sud-est (~1,5 m/s) e cielo ancora sereno: la transizione verso la sera sarà tranquilla.

Sera (21:00 - 24:00)

La serata resta limpida con temperature sui 18,0 °C alle 21:00 e umidità intorno all'85%. Venti deboli da sud (circa 1,3 m/s) con lievi raffiche. Nessuna pioggia attesa; buona visibilità notturna.

Riepilogo del giorno

Giornata dominata da un campo di alta pressione: cielo sereno per l'intero giorno, massima intorno a 25 °C, venti per lo più deboli (raffiche locali fino a ~7 m/s al mezzogiorno), pressione stabile sui 1022–1023 hPa e precipitazioni assenti. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione al soleggiamento nelle ore centrali per chi rimane esposto al sole.