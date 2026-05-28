Rimini, 29 maggio 2026: giornata stabile tra nubi e schiarite - previsioni orarie

Previsioni per Rimini, 29 maggio 2026: tempo stabile, zero precipitazioni e brezze leggere; dettagli orari e consigli per la giornata.

Domani a Rimini è atteso un profilo meteorologico generalmente stabile: alternanza di nubi e schiarite, brezze leggere e nessuna precipitazione significativa prevista. Di seguito trovate il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 19.9 °C. Umidità: 76%. Pressione: 1019 hPa. Vento: debole da 113° (ESE) a 1.85 m/s, raffiche fino a 2.66 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) - Cielo: cielo coperto. Temperatura: 19.9 °C. Umidità: 84%. Pressione: 1020 hPa. Vento: molto debole da 95° (E) a 1.67 m/s, raffiche 2.47 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Condizioni calme ma umide al suolo.

Mattina (06:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 21.6 °C. Umidità: 82%. Pressione: 1022 hPa. Vento: debole-moderato da 91° (E) a 3.77 m/s, raffiche fino a 6.15 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Buone condizioni per attività all'aperto con qualche banco nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 24.2 °C. Umidità: 61%. Pressione: 1022 hPa. Vento: moderato da 98° (E) a 5.52 m/s, raffiche 7.16 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Momento più asciutto e soleggiato della mattinata con aumento della ventilazione.

Mezzogiorno (12:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 24.1 °C. Umidità: 60%. Pressione: 1022 hPa. Vento: moderato da 82° (E) a 6.35 m/s, raffiche 6.87 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Clima piacevole, lieve ventilazione che mitiga la sensazione termica.

Primo pomeriggio (15:00) - Cielo: cielo coperto. Temperatura: 23.4 °C. Umidità: 60%. Pressione: 1021 hPa. Vento: debole-moderato da 103° (ESE) a 4.34 m/s, raffiche 5.39 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Aumento della nuvolosità: cielo più grigio nonostante manchi pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 22.0 °C. Umidità: 61%. Pressione: 1021 hPa. Vento: debole da 156° (SSE) a 3.41 m/s, raffiche 4.46 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Trattandosi di un calo termico graduale, le condizioni restano confortevoli.

Sera (21:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 20.1 °C. Umidità: 63%. Pressione: 1021 hPa. Vento: molto debole da 194° (SSW) a 1.46 m/s, raffiche 1.63 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Serata tranquilla e relativamente fresca, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Nel complesso la giornata del 29 maggio 2026 a Rimini sarà stabile, senza precipitazioni previste e con temperature che oscillano tra circa 19.9 °C durante la notte e 24.2 °C nelle ore centrali. Ventilazione generalmente debole-moderata da direzioni orientali con picchi attorno a metà giornata; maggiore nuvolosità nel primo pomeriggio ma senza pioggia. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, consigliata una giacca leggera per la sera.