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Rimini, 29 maggio 2026: giornata stabile tra nubi e schiarite - previsioni orarie

Previsioni per Rimini, 29 maggio 2026: tempo stabile, zero precipitazioni e brezze leggere; dettagli orari e consigli per la giornata.

A cura di Redazione
28 maggio 2026 15:00
Rimini, 29 maggio 2026: giornata stabile tra nubi e schiarite - previsioni orarie -
Meteo
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Domani a Rimini è atteso un profilo meteorologico generalmente stabile: alternanza di nubi e schiarite, brezze leggere e nessuna precipitazione significativa prevista. Di seguito trovate il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 19.9 °C. Umidità: 76%. Pressione: 1019 hPa. Vento: debole da 113° (ESE) a 1.85 m/s, raffiche fino a 2.66 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) - Cielo: cielo coperto. Temperatura: 19.9 °C. Umidità: 84%. Pressione: 1020 hPa. Vento: molto debole da 95° (E) a 1.67 m/s, raffiche 2.47 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Condizioni calme ma umide al suolo.

Mattina (06:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 21.6 °C. Umidità: 82%. Pressione: 1022 hPa. Vento: debole-moderato da 91° (E) a 3.77 m/s, raffiche fino a 6.15 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Buone condizioni per attività all'aperto con qualche banco nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 24.2 °C. Umidità: 61%. Pressione: 1022 hPa. Vento: moderato da 98° (E) a 5.52 m/s, raffiche 7.16 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Momento più asciutto e soleggiato della mattinata con aumento della ventilazione.

Mezzogiorno (12:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 24.1 °C. Umidità: 60%. Pressione: 1022 hPa. Vento: moderato da 82° (E) a 6.35 m/s, raffiche 6.87 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Clima piacevole, lieve ventilazione che mitiga la sensazione termica.

Primo pomeriggio (15:00) - Cielo: cielo coperto. Temperatura: 23.4 °C. Umidità: 60%. Pressione: 1021 hPa. Vento: debole-moderato da 103° (ESE) a 4.34 m/s, raffiche 5.39 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Aumento della nuvolosità: cielo più grigio nonostante manchi pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) - Cielo: nubi sparse. Temperatura: 22.0 °C. Umidità: 61%. Pressione: 1021 hPa. Vento: debole da 156° (SSE) a 3.41 m/s, raffiche 4.46 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Trattandosi di un calo termico graduale, le condizioni restano confortevoli.

Sera (21:00) - Cielo: poche nuvole. Temperatura: 20.1 °C. Umidità: 63%. Pressione: 1021 hPa. Vento: molto debole da 194° (SSW) a 1.46 m/s, raffiche 1.63 m/s. Precipitazioni: 0% (0 mm). Serata tranquilla e relativamente fresca, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Nel complesso la giornata del 29 maggio 2026 a Rimini sarà stabile, senza precipitazioni previste e con temperature che oscillano tra circa 19.9 °C durante la notte e 24.2 °C nelle ore centrali. Ventilazione generalmente debole-moderata da direzioni orientali con picchi attorno a metà giornata; maggiore nuvolosità nel primo pomeriggio ma senza pioggia. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, consigliata una giacca leggera per la sera.

Previsioni meteo 29 maggio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.9° (perc. +19.9°)
Precip. -
Vento 1.9 SE (max 2.7)
Umidità 76%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.9° (perc. +20.1°)
Precip. -
Vento 1.7 E (max 2.5)
Umidità 84%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.6° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 3.8 E (max 6.2)
Umidità 82%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +24.2° (perc. +24.3°)
Precip. -
Vento 5.5 E (max 7.2)
Umidità 61%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.1° (perc. +24.1°)
Precip. -
Vento 6.4 E (max 6.9)
Umidità 60%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +23.4° (perc. +23.4°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 5.4)
Umidità 60%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.0° (perc. +21.9°)
Precip. -
Vento 3.4 SE (max 4.5)
Umidità 61%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.1° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.6)
Umidità 63%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.1° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.4)
Umidità 63%
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