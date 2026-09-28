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Rimini, 29 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con massime intorno a 26°C

A Rimini il 29 settembre 2026 il sole la farà da padrone: tempo stabile, venti deboli e temperature gradevoli. Previsioni orarie e sintesi del giorno.

A cura di Redazione
28 settembre 2026 15:00
Rimini, 29 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con massime intorno a 26°C -
Meteo
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Una giornata all'insegna della stabilità atmosferica lungo la costa riminese: il 29 settembre 2026 si prevede tempo prevalentemente sereno con escursione termica moderata tra notte e pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - cielo sereno, minima ~17.0°C. Umidità elevata (89%) e pressione attorno a 1023 hPa. Vento debole da SW a circa 0.95 m/s con raffiche fino a 2.35 m/s. Probabilità di precipitazione 0% (precipitazioni assenti). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00) - cielo sereno, temperatura intorno a 16.4°C e umidità al 87%. Pressione stabile (1023 hPa). Vento molto debole da SW (circa 1.4 m/s, raffiche fino a 2.95 m/s). Condizioni asciutte e ottima visibilità.

Mattina (06:00) - cielo sereno, fresco con temperatura su 16.1°C e umidità in calo (79%). Pressione 1023 hPa. Vento debole da SW (1.8 m/s, raffiche 3.6 m/s). Nessuna precipitazione prevista; giornata che prende avvio in modo stabile.

Mezza mattinata (09:00) - cielo sereno, rapido aumento termico fino a ~23.2°C. Umidità scende al 59%, pressione 1024 hPa. Vento molto leggero da N (circa 1.2 m/s) con raffiche fino a 4.8 m/s. Ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) - cielo sereno, valori massimi in avvicinamento con ~25.8°C. Umidità bassa (52%) e pressione stabile (1024 hPa). Vento debole/moderato da NE a circa 2.8 m/s, possibile sensazione di lieve brezza. Probabilità di pioggia 0%.

Primo pomeriggio (15:00) - cielo sereno, temperatura attesa intorno a 24.9°C. Umidità 55%, pressione 1024 hPa. Vento da E a 2.5 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s; condizioni ancora soleggiate e piacevoli per il mare o passeggiate.

Tardo pomeriggio (18:00) - cielo sereno, graduale calo termico a ~20.0°C e aumento dell'umidità (74%). Pressione 1024 hPa. Vento debole da SE (circa 2.0 m/s, raffiche 3.5 m/s). Serata che si appresta a rimanere asciutta e tranquilla.

Sera (21:00) - cielo sereno, temperatura intorno a 17.9°C, umidità 83% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole da S (1.3 m/s, raffiche 2.3 m/s). Nessuna precipitazione attesa, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 29 settembre 2026, con assenza di precipitazioni (0%), venti generalmente deboli (1–3 m/s) e massime intorno a 25.8°C. Pressione in lieve prevalenza alta (circa 1023–1024 hPa) e buona visibilità: condizioni favorevoli per attività all'aperto e per chi desidera godersi il mare o passeggiate sulla costa.

Previsioni meteo 29 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.0° (perc. +17.0°)
Precip. -
Vento 1.0 SO (max 2.4)
Umidità 89%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.4° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 3.0)
Umidità 87%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.1° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 3.6)
Umidità 79%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.2° (perc. +23.1°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 4.8)
Umidità 59%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.8° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 7.5)
Umidità 52%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.9° (perc. +24.9°)
Precip. -
Vento 2.5 E (max 6.1)
Umidità 55%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.0° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 2.0 SE (max 3.5)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.9° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 2.4)
Umidità 83%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.1° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 0.8 SO (max 2.1)
Umidità 90%
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