Rimini, 29 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con massime intorno a 26°C

A Rimini il 29 settembre 2026 il sole la farà da padrone: tempo stabile, venti deboli e temperature gradevoli. Previsioni orarie e sintesi del giorno.

A cura di Redazione 28 settembre 2026 15:00

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