Rimini, 29 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con massime intorno a 26°C
A Rimini il 29 settembre 2026 il sole la farà da padrone: tempo stabile, venti deboli e temperature gradevoli. Previsioni orarie e sintesi del giorno.
Una giornata all'insegna della stabilità atmosferica lungo la costa riminese: il 29 settembre 2026 si prevede tempo prevalentemente sereno con escursione termica moderata tra notte e pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) - cielo sereno, minima ~17.0°C. Umidità elevata (89%) e pressione attorno a 1023 hPa. Vento debole da SW a circa 0.95 m/s con raffiche fino a 2.35 m/s. Probabilità di precipitazione 0% (precipitazioni assenti). Visibilità 10.000 m.
Prima mattina (03:00) - cielo sereno, temperatura intorno a 16.4°C e umidità al 87%. Pressione stabile (1023 hPa). Vento molto debole da SW (circa 1.4 m/s, raffiche fino a 2.95 m/s). Condizioni asciutte e ottima visibilità.
Mattina (06:00) - cielo sereno, fresco con temperatura su 16.1°C e umidità in calo (79%). Pressione 1023 hPa. Vento debole da SW (1.8 m/s, raffiche 3.6 m/s). Nessuna precipitazione prevista; giornata che prende avvio in modo stabile.
Mezza mattinata (09:00) - cielo sereno, rapido aumento termico fino a ~23.2°C. Umidità scende al 59%, pressione 1024 hPa. Vento molto leggero da N (circa 1.2 m/s) con raffiche fino a 4.8 m/s. Ideale per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00) - cielo sereno, valori massimi in avvicinamento con ~25.8°C. Umidità bassa (52%) e pressione stabile (1024 hPa). Vento debole/moderato da NE a circa 2.8 m/s, possibile sensazione di lieve brezza. Probabilità di pioggia 0%.
Primo pomeriggio (15:00) - cielo sereno, temperatura attesa intorno a 24.9°C. Umidità 55%, pressione 1024 hPa. Vento da E a 2.5 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s; condizioni ancora soleggiate e piacevoli per il mare o passeggiate.
Tardo pomeriggio (18:00) - cielo sereno, graduale calo termico a ~20.0°C e aumento dell'umidità (74%). Pressione 1024 hPa. Vento debole da SE (circa 2.0 m/s, raffiche 3.5 m/s). Serata che si appresta a rimanere asciutta e tranquilla.
Sera (21:00) - cielo sereno, temperatura intorno a 17.9°C, umidità 83% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole da S (1.3 m/s, raffiche 2.3 m/s). Nessuna precipitazione attesa, visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 29 settembre 2026, con assenza di precipitazioni (0%), venti generalmente deboli (1–3 m/s) e massime intorno a 25.8°C. Pressione in lieve prevalenza alta (circa 1023–1024 hPa) e buona visibilità: condizioni favorevoli per attività all'aperto e per chi desidera godersi il mare o passeggiate sulla costa.