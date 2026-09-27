Terremoto al largo di Rimini, magnitudo 3.2: avvertita anche in città

La scossa è stata registrata alle 12.03 dall’Ingv, con epicentro in mare a 7,5 chilometri di profondità

Un terremoto si è verificato questa mattina (domenica 27 settembre), intorno alle 12.03, nell'area di Rimini, con epicentro al largo della costa. Sui social sono apparse numerose testimonianze dell'accaduto: la scossa è stata breve, ma percepita in maniera chiara e accompagnata anche da un forte boato. "Una botta che ha fatto tremare il pavimento, zona Miramare", scrive un utente di Sei di Rimini Se. "Botta tremenda, tipo esplosione", riferisce un altro utente. Secondo l'Ingv, il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.2, con epicentro appunto al largo della costa di Rimini, a una profondità di 7.5 km. Non si registrano comunque danni a persone e cose. Il Comune di Rimini ha disposto, nel pomeriggio, gli accertamenti negli istituti scolastici della città, in via precauzionale. La scossa è stata percepita anche nella bassa Valconca, non in Valmarecchia.