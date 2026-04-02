Rimini, 3 aprile 2026 — Previsioni meteo: nuvolosità diffusa e schiarite serali

A Rimini il 3 aprile 2026: giornata con cielo generalmente coperto al mattino, temperature piacevoli e tendenza a schiarite in serata.

Domani, 3 aprile 2026, Rimini vivrà una giornata tipica di transizione primaverile: nuvole compatte nelle ore notturne e del mattino lasceranno spazio a nubi più diradate e a schiarite in serata. Non sono attese precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà variabile durante il giorno.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si apre con cielo coperto e visibilità buona (10.000 m). Temperatura intorno a 11,9 °C (percepita 11,2 °C), umidità al 78% e pressione sui 1009 hPa. Vento moderato da Ovest-Nord-Ovest (287°) a 3,1 m/s, raffiche fino a 2,9 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni attese: 0 mm).

Prima mattina (03:00) La situazione rimane di cielo coperto, con un calo termico a 9,4 °C (percepita 7,8 °C). Umidità al 72% e pressione in lieve aumento (1010 hPa). Vento da Ovest-Nord-Ovest (283°) a 3,0 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) Al primo mattino il cielo resta coperto e la temperatura risale lievemente a 10,2 °C (percepita 9,1 °C). Umidità intorno al 70% e pressione 1012 hPa. Vento debole da Ovest-Nord-Ovest (281°) a 2,8 m/s, raffiche contenute. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) Verso metà mattina permane un cielo molto nuvoloso (99% di copertura) ma con tendenza a leggere aperture. Temperatura intorno a 13,0 °C (percepita 12,0 °C), umidità 63% e pressione 1013 hPa. Vento in rotazione verso Nord-Nord-Ovest (330°) a 3,5 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) A mezzogiorno si registrano nubi sparse con aperture più frequenti. Temperatura massima prevista circa 14,4 °C (percepita 13,4 °C), umidità 57% e pressione 1014 hPa. Vento da Nord-Nord-Est (27°) a 3,3 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s. Nessuna precipitazione significativa attesa.

Primo pomeriggio (15:00) Il primo pomeriggio vede ancora nubi sparse e condizioni miti: 14,0 °C (percepita 12,9 °C), umidità 55% e pressione stabile a 1014 hPa. Vento debole da Est (94°) intorno a 1,9 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio le nubi si diradano ulteriormente, con cieli parzialmente nuvolosi (35% di copertura). Temperatura scende a 12,1 °C (percepita 10,8 °C), umidità 55% e pressione in lieve aumento (1016 hPa). Vento da Sud-Sud-Ovest (198°) a 2,5 m/s, raffiche max 2,3 m/s. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) La serata sarà caratterizzata da cielo sereno, ottima visibilità e temperature intorno a 11,3 °C (percepita 10,0 °C). Umidità 59% e pressione sui 1018 hPa. Vento debole da Sud-Ovest (227°) a 2,3 m/s, raffiche contenute. Non sono previste piogge.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente asciutta per Rimini il 3 aprile 2026: prevalenza di nuvolosità nella notte e nelle ore mattutine, con tendenza a nubi sparse e schiarite dal mezzogiorno in poi e cielo che diventerà sereno in serata. Temperature miti, fra circa 9–14 °C, vento generalmente debole (intorno a 2–4 m/s) e precipitazioni assenti.