Rimini, 3 giugno 2026: variabilità e acquazzoni intermittenti, temperature miti

Previsioni per Rimini il 3 giugno 2026: giornata instabile con piogge alternate, temperatura tra 17,6°C e 23,7°C. Leggi il dettaglio orario.

La giornata meteorologica del 3 giugno a Rimini si presenta con alternanza di nubi e piovaschi, con momenti più asciutti nel pomeriggio e temperature generalmente miti. Di seguito il quadro orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – cielo coperto. Temperature intorno a 20,5°C, umidità al 78% e pressione sui 1007 hPa. Vento da SSW a circa 3,1 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Probabilità di precipitazioni bassa; non sono previste accumulazioni significative in questa fascia.

Prima mattina (03:00) – pioggia leggera. Temporanea ripresa delle precipitazioni con circa 1,18 mm nelle tre ore, temperatura 19,6°C, umidità 82% e pressione 1006 hPa. Vento SSW a 3,8 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s. Visibilità rimane buona. Si consiglia un ombrello per gli spostamenti notturni/presto mattina.

Mattina (06:00) – pioggia leggera in estensione. Mattinata fresca-mite con 21,1°C, umidità 77% e pressione 1007 hPa. Pioggia lieve stimata 0,76 mm nelle tre ore. Vento debole da SSW (≈2,9 m/s) con raffiche fino a 7,3 m/s. Cielo molto nuvoloso (≈97%).

Mezza mattinata (09:00) – pioggia leggera/nuvolosità consistente. Temperatura in aumento fino a 23,7°C, umidità in calo al 57%, pressione 1008 hPa. Possibile pioviggine residua (0,12 mm). Vento più sostenuto da NW a ~6,0 m/s, raffiche attorno a 6,5 m/s. Condizioni variabili: passaggi di nubi ma anche sprazzi di miglioramento.

Mezzogiorno (12:00) – pioggia leggera con visibilità ridotta. Ritorno di precipitazioni più organizzate con accumulo previsto attorno a 2,71 mm nelle tre ore; temperatura 20,7°C, umidità 77%, pressione 1010 hPa. Vento da NNE a 5,5 m/s, raffiche fino a 6,1 m/s. Visibilità ridotta a ~5 846 m: attenzione in caso di guida.

Primo pomeriggio (15:00) – brevi piovaschi e schiarite. Temperatura 20,4°C, umidità 64% e pressione 1011 hPa. Precipitazioni residue indicate per circa 0,89 mm; probabilità elevata (≈78%). Vento da N a 4,5 m/s con raffiche sino a 6,2 m/s. Nuvole in diminuzione, possibili schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00) – poche nuvole. Condizioni più asciutte e maggior soleggiamento con 18,8°C, umidità 76% e pressione 1011 hPa. Vento da NNW a 4,2 m/s, raffiche 5,5 m/s. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso: momento migliore della giornata per attività all'aperto.

Sera (21:00) – nubi sparse. Ritorno a condizioni più tranquille con 17,6°C, umidità 78% e pressione 1013 hPa. Vento debole da Ovest a 1,4 m/s, raffiche leggere. Precipitazioni improbabili in questa fascia.

Riepilogo del giorno

Giornata instabile su Rimini con piogge leggere concentrate soprattutto nelle prime ore, con un nuovo episodio significativo a mezzogiorno (picco stimato ~2,7 mm) e miglioramento progressivo nel pomeriggio. Temperature miti tra circa 17,6°C e 23,7°C. Venti moderati al mattino e intorno a mezzogiorno, con raffiche locali fino a ~7 m/s. Consigli: ombrello nelle prime ore e a mezzogiorno; pomeriggio più adatto per attività all'aperto.