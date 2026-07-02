Altarimini

Rimini, 3 luglio 2026: giornata estiva, cielo sereno e picco a 33°C

Previsioni per Rimini 3 luglio 2026: cielo sereno per l'intera giornata, massime attorno a 33°C, venti deboli e precipitazioni assenti.

A cura di Redazione
02 luglio 2026 15:00
Rimini, 3 luglio 2026: giornata estiva, cielo sereno e picco a 33°C -
Meteo
Condividi

L'estate prende il sopravvento a Rimini: domani la città si prepara a una giornata tipicamente estiva, con cielo sereno e temperature in rapido aumento dopo le ore mattutine. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e bagni di sole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00-03:00): cielo sereno e temperature fresche per la notte, intorno a 22,4°C (sensazione termica ~22,5°C). Umidità al 72%, pressione 1017 hPa, visibilità 10.000 m. Vento debole da WNW a W, circa 2,4 m/s con raffiche intorno a 2,9 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm.

Prima mattina (03:00-06:00): permane il cielo sereno, temperatura stabile sui 21,2°C e umidità leggermente superiore (74%). Pressione 1017 hPa. Vento molto debole da Ovest, circa 2,2 m/s (raffiche ~2,3 m/s). Zero precipitazioni attese.

Mattina (06:00-09:00): aumento della temperatura, 25,5°C al primo mattino con cielo sereno e umidità al 63%. Vento da NW intorno a 2,1 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore, nessuna pioggia (0 mm).

Mezza mattinata (09:00-12:00): il riscaldamento accelera: 28,8°C con bassa nuvolosità e umidità al 49%. Vento sostenuto ma ancora debole da NNE, circa 4,7 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Pressione 1018 hPa. Pioggia assente.

Mezzogiorno (12:00-15:00): giornata pienamente estiva, circa 30,8°C–33,0°C nelle ore centrali, cielo completamente sereno. Al picco delle 15:00 la temperatura raggiunge 33,0°C; umidità bassa (~43%), sensazione di calore accentuata (feels_like fino a 34,5°C). Vento da ENE intorno a 2,5–4,3 m/s, raffiche moderate. Precipitazioni previste: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00-18:00): lieve calo termico rispetto al picco, 28,5°C alle 18:00, cielo sereno. Umidità risale al 52%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da ESE, circa 0,7 m/s (raffiche minime). Condizioni asciutte, 0 mm di pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00-21:00): serata che si mantiene calda e limpida, temperatura intorno a 24,6°C alle 21:00, umidità 53% e pressione 1019 hPa. Vento debole da S, circa 1,5 m/s. Cielo sereno e nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00-fine): nottata con tempo stabile e cielo sereno, temperature in diminuzione ma ancora miti, intorno a 24,6°C nelle prime ore serali e prossime ai 22°C nella notte. Venti deboli, visibilità buona. Accumulato di pioggia atteso: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Domani a Rimini si prevede una giornata prevalentemente serena con massima intorno a 33°C, umidità moderata e venti generalmente deboli (raffiche occasionali nella mattinata). Nessuna precipitazione prevista (0 mm): è una giornata adatta al mare e alle attività all'aperto, con raccomandazione a proteggersi dal sole nelle ore centrali.

Previsioni meteo 3 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.4° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 2.4 NO (max 2.9)
Umidità 72%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.2° (perc. +21.3°)
Precip. -
Vento 2.2 O (max 2.3)
Umidità 74%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 2.1 NO (max 2.8)
Umidità 63%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.8° (perc. +29.2°)
Precip. -
Vento 4.7 NE (max 7.7)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.8° (perc. +31.2°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 7.1)
Umidità 44%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.0° (perc. +34.5°)
Precip. -
Vento 2.5 NE (max 3.8)
Umidità 43%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +29.2°)
Precip. -
Vento 0.7 E (max 0.6)
Umidità 52%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.6° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.3)
Umidità 53%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.5° (perc. +23.3°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 1.1)
Umidità 52%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini