Rimini, 300mila euro per parchi, giochi e aree di sgambamento cani

Nuovi interventi al Parco Rodari, a Villaggio San Martino e in altre zone della città

Si amplia il programma di riqualificazione di parchi, giardini e aree gioco del territorio comunale. La Giunta Comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per una nuova tranche di interventi dedicata alla manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi attrezzati della città. Il programma di interventi, per un valore di 300mila euro, comprende la riqualificazione delle aree dedicate ai giochi per bambini, la sostituzione di alcune dotazioni o arredi, la realizzazione di spazi dedicati allo sgambamento cani. Nello specifico si interverrà sulle aree giochi presenti al Parco Rodari di Santa Giustina, in Via Fogazzaro-via Pintor, a Villaggio San Martino e ancora si sostituirà qualche attrezzatura nelle aree di via John Lennon e del Parco di via Madrid. Due le aree sgambamento cani in progetto, la prima alla Gaiofana, la seconda limitrofa al complesso dell’ex Corderia di Viserba. Prevista anche la sostituzione delle reti parapalloni sul campo di via Rodriguez.

I lavori saranno affidati ad Anthea e saranno realizzati all’inizio del nuovo anno. Questa serie di opere segue una prima tranche di interventi già approvata dalla Giunta nei mesi scorsi e attualmente in fase di progettazione, che interessava altri 14 punti del territorio comunale con un investimento complessivo di oltre 285mila euro, con l'obiettivo di restituire alla città spazi verdi più accessibili e funzionali, a partire da quelli frequentati da bambini e famiglie. Fanno parte di questo primo stralcio le aree di via Vittime dell'11 Settembre e via Caduti di Nassiriya, il campo da calcetto del parco Fabbri e il campo di via Cuneo, la fontana del parco Sirotti. Tre le aree gioco, si interverrà su quelle presenti nei parchi Migani (Miramare), Bologna e Gracchi, in via Muccioli, via Rosmini, al villaggio del Sole a Miramare, al quartiere Brioli a Viserba, al Lavatoio e a Ponterotto (via Santerno). A completare questa prima parte di programma, nuove piantumazioni e targhe informative in alcuni viali e parchi cittadini, tra cui viale Cormons, via Aponia, via Anfiteatro e via dei Mille.