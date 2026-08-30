Rimini, 31 agosto 2026 — giornata stabile e soleggiata con punte di 32°C

A Rimini il 31 agosto 2026 tempo stabile e **cielo sereno**: caldo nel pomeriggio, brezze deboli e precipitazioni assenti. Dettagli orari per organizzare la giornata.

Una giornata che chiude il mese con tempo stabile e sole prevalente: poche nubi e assenza di fenomeni significativi caratterizzeranno Rimini il 31 agosto 2026. Di seguito il quadro orario per pianificare attività all'aperto, spostamenti e uscite in spiaggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 24,7 °C, umidità 60%. Vento debole da Sud-Ovest a circa 1,3 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Pressione sui 1014 hPa, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazione nulla (0 mm, pop 0%). Condizioni ideali per una notte tranquilla lungo la costa.

Prima mattina (03:00) — Ancora sereno, minima notturna nelle prime ore attorno a 23,3 °C, umidità 61%. Vento leggero da Ovest a 1,6 m/s (raffiche ~1,8 m/s). Nessuna precipitazione prevista e ottima visibilità. Senso di fresco lieve al risveglio ma temperature restano confortevoli.

Mattina (06:00) — cielo sereno, temperatura in ripresa a 24,5 °C, umidità in calo al 50%. Vento debole da Ovest a 2,0 m/s. Punto di rugiada basso (13,6 °C) che indica aria relativamente asciutta. Perfetto per attività all'aperto prima delle ore calde.

Mezza mattinata (09:00) — soleggiato, rapido riscaldamento con temperatura attorno a 30,1 °C. Umidità scesa al 38%, vento da Nord molto debole (3,1 m/s). Sensazione reale di caldo (feels like ~29,6 °C). Precipitazioni assenti (pop 0%). Raccomandato bere acqua se si sta all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e massime in aumento: circa 31,9 °C, umidità 39%. Vento moderato da Nord-Est a 5,6 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s registrate, sensazione termica prossima ai 32 °C. Sole diretto e bassa copertura nuvolosa; evitare esposizione prolungata nelle ore più calde.

Primo pomeriggio (15:00) — punte intorno a 32,0 °C, umidità 45%. Vento da Est a 4,1 m/s (raffiche ~2,7 m/s). Sensazione di caldo accentuata (feels like 33,3 °C), cielo praticamente sgombro da nubi. Giornata estiva che richiede cautela per chi pratica attività fisica all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno, progressivo calo delle temperature a 27,7 °C, umidità in aumento al 58%. Vento da Est a 2,6 m/s con raffiche limitate. Condizioni gradevoli per passeggiate serali o attività sulla riviera.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperature intorno a 25,9 °C, umidità 55%. Vento leggero da Sud-Ovest a 2,6 m/s. Pressione in lieve stabilità sui 1013-1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista; notte mite e tranquilla.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata a Rimini il 31 agosto 2026 con cielo sereno per l'intero arco della giornata. Massime attorno a 32 °C, minime intorno a 23 °C. Venti complessivamente deboli-moderati (1–6 m/s) con brezza costiera variabile. Probabilità di pioggia nulla (0%), pressione intorno a 1013–1015 hPa. Consigli: idratarsi nelle ore centrali e proteggersi dal sole; condizioni favorevoli per attività all'aperto e turismo balneare.