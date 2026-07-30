Rimini, 31 luglio 2026 — Sole e caldo estivo: giornata serena con punte fino a 34°C

Rimini, 31 luglio 2026: cielo sereno per tutta la giornata, temperatura massima intorno a 34°C e venti deboli; dettagli orari e indicazioni.

La giornata di venerdì 31 luglio a Rimini si presenta prevalentemente soleggiata e tipica dell'estate: cieli sereni, temperature in aumento durante la mattina e un pomeriggio caldo ma con ventilazione debole. Di seguito i dettagli fascia per fascia per organizzare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno e notte mite: temperatura 25,7 °C (feels like 25,7 °C), umidità 53%, pressione 1016 hPa, punto di rugiada 15,9 °C. Vento debole da 242° (WSW) a 1,3 m/s con raffiche fino a 1,32 m/s. Visibilità 10.000 m, precipitazioni previste 0 mm.

Prima mattina (03:00) — Persistono condizioni di cielo sereno con lieve calo termico: 24,5 °C (feels like 24,4 °C), umidità 53%, pressione 1015 hPa, punto di rugiada 15,3 °C. Vento da 251° (WSW) intorno a 2,0 m/s (raffiche 1,92 m/s). Precipitazioni 0 mm.

Mattina (06:00) — Inizio mattinata caldo: 27,5 °C (feels like 27,7 °C), umidità 47%, pressione 1016 hPa. Vento debole da 259° (Ovest) a 1,6 m/s. Temperatura in aumento con cielo sereno e nessuna probabilità di pioggia (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — Forte aumento termico: 33,8 °C (feels like 34,2 °C), umidità 36%, pressione 1016 hPa, punto di rugiada 14,7 °C. Vento orientale-nordorientale leggero da 13° (NNE) a 3,0 m/s (raffiche 2,03 m/s). Picco di calore in avvicinamento, cielo completamente sereno, precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Massima diurna: 34,2 °C (feels like 35,0 °C), umidità 37%, pressione 1015 hPa. Vento da 46° (NE) a 3,8 m/s con raffiche fino a 3,04 m/s. Sole pieno e nessuna pioggia prevista (0 mm); condizioni tipiche di una giornata estiva asciutta.

Primo pomeriggio (15:00) — Calo termico lieve rispetto al picco: 33,7 °C (feels like 33,8 °C), umidità 35%, pressione 1013 hPa. Vento da 78° (E) a 2,8 m/s. Cielo sereno, ventilazione debole, precipitazioni 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature in graduale diminuzione ma ancora elevate: 30,2 °C (feels like 30,1 °C), umidità 41%, pressione 1012 hPa. Vento da 130° (SE) intorno a 1,8 m/s. Cielo sereno, precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00) — Sera calda e stabile: 29,8 °C (feels like 29,5 °C), umidità 41%, pressione 1012 hPa, vento da 199° (SSO) a 2,6 m/s (raffiche 2,37 m/s). Notte che rimarrà mite con cielo sereno e nessuna pioggia (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata prevalente di sole e cielo sereno a Rimini il 31 luglio 2026, con temperatura massima intorno a 34 °C a mezzogiorno. Venti generalmente deboli (1–4 m/s) con lievi variazioni di direzione; pressione stabile intorno a 1012–1016 hPa. Probabilità di precipitazioni nulla (0 mm). Consigli: protezione solare nelle ore centrali e adeguata idratazione durante il picco termico.