Rimini, 31 marzo 2026: instabilità con piogge leggere e cielo molto nuvoloso

Previsioni per Rimini - 31 marzo 2026: giornata fresca e in prevalenza nuvolosa con piogge leggere intermittenti e vento moderato.

La giornata di martedì 31 marzo a Rimini si presenta fresca e sostanzialmente grigia: alternanza di piogge leggere e ampie schiarite temporanee, con vento moderato che renderà la sensazione termica inferiore alle temperature reali. Di seguito il dettaglio per le diverse fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: pioggia leggera .

. Temperatura: 4,8°C (sensazione termica circa 1,0°C).

(sensazione termica circa 1,0°C). Umidità: 80%; pressione: 1012 hPa.

Precipitazioni: 0,16 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 73%.

Vento: 5,1 m/s, raffiche fino a 8,1 m/s da NE (43°).

Copertura nuvolosa: 96%.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo coperto .

. Temperatura: 9,0°C (sensazione termica circa 6,3°C).

(sensazione termica circa 6,3°C). Umidità: 74%; pressione: 1012 hPa.

Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.

Vento: 5,2 m/s, raffiche fino a 8,6 m/s da NE (54°).

Copertura nuvolosa: 100%.

Mattina (06:00)

Condizione principale: pioggia leggera a tratti.

a tratti. Temperatura: 9,9°C (sensazione termica circa 6,6°C).

(sensazione termica circa 6,6°C). Umidità: 68%; pressione: 1013 hPa.

Precipitazioni: 0,25 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 20%.

Vento: 7,7 m/s, raffiche fino a 11,5 m/s da ENE (57°).

Copertura nuvolosa: 100%.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: nubi sparse con tendenza a schiarite locali.

con tendenza a schiarite locali. Temperatura: 11,2°C (sensazione termica circa 9,8°C).

(sensazione termica circa 9,8°C). Umidità: 55%; pressione: 1014 hPa.

Precipitazioni: non significative (valore 0 mm nel periodo); probabilità di pioggia: 19%.

Vento: 8,9 m/s, raffiche fino a 12,5 m/s da ENE (62°).

Copertura nuvolosa: 83%.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo coperto .

. Temperatura: 11,5°C (sensazione termica circa 10,0°C).

(sensazione termica circa 10,0°C). Umidità: 50%; pressione: 1014 hPa.

Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.

Vento: 7,5 m/s, raffiche fino a 11,1 m/s da NE (53°).

Copertura nuvolosa: 91%.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo coperto con temperature stabili.

con temperature stabili. Temperatura: 11,5°C (sensazione termica circa 10,0°C).

(sensazione termica circa 10,0°C). Umidità: 51%; pressione: 1013 hPa.

Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.

Vento: 5,6 m/s, raffiche fino a 9,6 m/s da NE (47°).

Copertura nuvolosa: 99%.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: pioggia leggera intermittente.

intermittente. Temperatura: 9,7°C (sensazione termica circa 7,7°C).

(sensazione termica circa 7,7°C). Umidità: 62%; pressione: 1013 hPa.

Precipitazioni: 0,25 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 26%.

Vento: 3,8 m/s, raffiche fino a 7,2 m/s da NE (40°).

Copertura nuvolosa: 98%.

Sera (21:00)

Condizione principale: pioggia leggera e nuvolosità estesa.

e nuvolosità estesa. Temperatura: 9,9°C (sensazione termica circa 6,6°C).

(sensazione termica circa 6,6°C). Umidità: 64%; pressione: 1014 hPa.

Precipitazioni: 0,45 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 75%.

Vento: 7,7 m/s, raffiche fino a 12,5 m/s da NE (54°).

Copertura nuvolosa: 99%.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 31 marzo 2026 si attende una giornata prevalentemente nuvolosa e fresca, con piogge leggere intermittenti soprattutto nelle ore notturne, al mattino presto e in serata. Le temperature varieranno tra circa 4,8°C nella notte e 11,5°C nelle ore centrali; il vento da NE sarà moderato, con raffiche fino a ~12 m/s, accentuando la sensazione di freddo. Consigliato avere a portata di mano un impermeabile e prevedere percorsi riparati nelle ore con maggiore probabilità di pioggia.