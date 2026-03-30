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Rimini, 31 marzo 2026: instabilità con piogge leggere e cielo molto nuvoloso

Previsioni per Rimini - 31 marzo 2026: giornata fresca e in prevalenza nuvolosa con piogge leggere intermittenti e vento moderato.

A cura di Redazione
30 marzo 2026 15:00
Rimini, 31 marzo 2026: instabilità con piogge leggere e cielo molto nuvoloso -
Meteo
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La giornata di martedì 31 marzo a Rimini si presenta fresca e sostanzialmente grigia: alternanza di piogge leggere e ampie schiarite temporanee, con vento moderato che renderà la sensazione termica inferiore alle temperature reali. Di seguito il dettaglio per le diverse fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera.
  • Temperatura: 4,8°C (sensazione termica circa 1,0°C).
  • Umidità: 80%; pressione: 1012 hPa.
  • Precipitazioni: 0,16 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 73%.
  • Vento: 5,1 m/s, raffiche fino a 8,1 m/s da NE (43°).
  • Copertura nuvolosa: 96%.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 9,0°C (sensazione termica circa 6,3°C).
  • Umidità: 74%; pressione: 1012 hPa.
  • Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.
  • Vento: 5,2 m/s, raffiche fino a 8,6 m/s da NE (54°).
  • Copertura nuvolosa: 100%.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera a tratti.
  • Temperatura: 9,9°C (sensazione termica circa 6,6°C).
  • Umidità: 68%; pressione: 1013 hPa.
  • Precipitazioni: 0,25 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 20%.
  • Vento: 7,7 m/s, raffiche fino a 11,5 m/s da ENE (57°).
  • Copertura nuvolosa: 100%.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: nubi sparse con tendenza a schiarite locali.
  • Temperatura: 11,2°C (sensazione termica circa 9,8°C).
  • Umidità: 55%; pressione: 1014 hPa.
  • Precipitazioni: non significative (valore 0 mm nel periodo); probabilità di pioggia: 19%.
  • Vento: 8,9 m/s, raffiche fino a 12,5 m/s da ENE (62°).
  • Copertura nuvolosa: 83%.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 11,5°C (sensazione termica circa 10,0°C).
  • Umidità: 50%; pressione: 1014 hPa.
  • Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.
  • Vento: 7,5 m/s, raffiche fino a 11,1 m/s da NE (53°).
  • Copertura nuvolosa: 91%.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo coperto con temperature stabili.
  • Temperatura: 11,5°C (sensazione termica circa 10,0°C).
  • Umidità: 51%; pressione: 1013 hPa.
  • Precipitazioni: assenti previste (0 mm); probabilità di pioggia: 0%.
  • Vento: 5,6 m/s, raffiche fino a 9,6 m/s da NE (47°).
  • Copertura nuvolosa: 99%.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera intermittente.
  • Temperatura: 9,7°C (sensazione termica circa 7,7°C).
  • Umidità: 62%; pressione: 1013 hPa.
  • Precipitazioni: 0,25 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 26%.
  • Vento: 3,8 m/s, raffiche fino a 7,2 m/s da NE (40°).
  • Copertura nuvolosa: 98%.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera e nuvolosità estesa.
  • Temperatura: 9,9°C (sensazione termica circa 6,6°C).
  • Umidità: 64%; pressione: 1014 hPa.
  • Precipitazioni: 0,45 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia: 75%.
  • Vento: 7,7 m/s, raffiche fino a 12,5 m/s da NE (54°).
  • Copertura nuvolosa: 99%.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 31 marzo 2026 si attende una giornata prevalentemente nuvolosa e fresca, con piogge leggere intermittenti soprattutto nelle ore notturne, al mattino presto e in serata. Le temperature varieranno tra circa 4,8°C nella notte e 11,5°C nelle ore centrali; il vento da NE sarà moderato, con raffiche fino a ~12 m/s, accentuando la sensazione di freddo. Consigliato avere a portata di mano un impermeabile e prevedere percorsi riparati nelle ore con maggiore probabilità di pioggia.

Previsioni meteo 31 marzo 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +4.8° (perc. +1.0°)
Precip. 0.16mm (prob. 73%)
Vento 5.1 NE (max 8.1)
Umidità 80%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.0° (perc. +6.3°)
Precip. -
Vento 5.2 NE (max 8.6)
Umidità 74%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.9° (perc. +6.6°)
Precip. 0.25mm (prob. 20%)
Vento 7.7 NE (max 11.5)
Umidità 68%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.2° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 8.9 NE (max 12.5)
Umidità 55%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.5° (perc. +10.0°)
Precip. -
Vento 7.5 NE (max 11.1)
Umidità 50%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.5° (perc. +10.0°)
Precip. -
Vento 5.6 NE (max 9.6)
Umidità 51%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.7° (perc. +7.7°)
Precip. 0.25mm (prob. 26%)
Vento 3.8 NE (max 7.2)
Umidità 62%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.9° (perc. +6.6°)
Precip. 0.45mm (prob. 75%)
Vento 7.7 NE (max 12.5)
Umidità 64%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.4° (perc. +5.6°)
Precip. -
Vento 9.1 NE (max 13.5)
Umidità 57%
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