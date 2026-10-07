Rimini, 36 nuovi alloggi nell’area dell’ex Questura: accordo con la Regione

Il progetto di edilizia residenziale sociale vale oltre 11,3 milioni di euro: 24 alloggi a canone sociale e 12 a canone agevolato. Gara entro ottobre, lavori al via entro maggio 2027

La Giunta comunale ha approvato martedì lo schema di Accordo di Programma che verrà sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale "Area ex Questura di Rimini". L'intesa riguarda la costruzione di 36 alloggi di proprietà comunale, con le relative opere di urbanizzazione.

L'intervento, portato avanti nell'ambito del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale - PIERS, è riferito alla rigenerazione urbana nell'area dell'ex Questura, nel quadrante compreso tra via Lagomaggio, via Mario Damerini e via Arnaldo da Brescia. L'Accordo definisce impegni, risorse, tempi e modalità di attuazione dell'opera e la sua sottoscrizione è un passaggio necessario anche per l'erogazione del finanziamento.

Come noto il progetto - approvato nel giugno 2026 - prevede due fabbricati collegati da un basamento continuo. Ventiquattro alloggi saranno di edilizia residenziale pubblica, destinati alla locazione a canone sociale, mentre gli altri dodici saranno in locazione permanente, o comunque per oltre vent'anni, a canone agevolato, e assegnati a nuclei individuati con procedure pubbliche. Spazio anche a una sala polivalente per attività sociali. Gli edifici dovranno garantire una prestazione energetica almeno pari alla classe A4, mentre via Arnaldo da Brescia sarà riqualificata con un nuovo percorso ciclopedonale.

La candidatura di Rimini al PIERS risale al 2020 e la proposta è stata ammessa a un finanziamento regionale-statale di oltre 5 milioni e 295 euro. Il quadro economico complessivo ammonta a oltre 11 milioni e 318 euro ( di cui 5.295.116,84 provengono da risorse statali e 6.005.463,18 da risorse locali, una quota superiore al minimo del 20% richiesto dal programma. Altri 18.300 euro, a carico del Comune, sono destinati al percorso partecipativo per la rigenerazione abitativa, pensato per raccogliere dalla comunità indicazioni sulla progettazione degli alloggi, sul benessere abitativo e sui servizi di quartiere.

Il cronoprogramma prevede la pubblicazione del bando di gara entro questo mese, l'aggiudicazione entro gennaio 2027 e l'avvio dei lavori entro maggio 2027. La fine dei lavori è fissata per la fine di agosto 2029. Il Comune sarà il beneficiario del finanziamento, ACER Rimini seguirà progettazione e funzioni di stazione appaltante, mentre la Regione erogherà le risorse e monitorerà tempi e obiettivi.

"Con questo intervento - dichiara l'Amministrazione comunale - si punta ad aumentare l'offerta di case per persone e famiglie con limitate possibilità economiche, dentro un progetto più ampio di recupero di un'area che per troppo tempo ha convissuto con il degrado. L’obiettivo è quello di realizzare alloggi sostenibili e accessibili, ma anche migliorare collegamenti, spazi pubblici e servizi del quartiere, perché la qualità dell'abitare passa anche dalla qualità del contesto urbano in cui si cala.”