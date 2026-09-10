Rimini, 38 domande per le 27 concessioni di ombreggio sul litorale nord

Chiusi i termini del bando: le concessioni avranno durata di cinque anni. La prossima settimana l’apertura delle buste e l’esame delle offerte tecniche

Sono scaduti oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 13 i termini previsti dal bando per l’affidamento di 27 concessioni di beni demaniali marittimi relative alle zone di solo ombreggio del litorale nord di Rimini. Alla chiusura della procedura sono state 38 le domande pervenute per i 27 lotti messi a gara riguardanti zone di ombreggio destinate al completamento degli stabilimenti balneari che sorgono su aree private. Le concessioni saranno assegnate per una durata di cinque anni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Conclusa la fase di presentazione delle domande, l’Amministrazione procederà ora alla nomina della commissione giudicatrice interna all’Ente. Già all’inizio della prossima settimana è prevista l’apertura delle buste, con l’esame delle offerte tecniche pervenute. Nelle sedute successive la commissione procederà quindi alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi per ciascun lotto, sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

I criteri di valutazione seguono le direttive contenute nella legge 118 del 2022 e si articolano su alcuni aspetti centrali per lo sviluppo sulle spiagge e l’innalzamento e diversificazione dei servizi, tra cui la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, l’offerta di specifici servizi per le famiglie e per le persone con disabilità, il perseguimento di obiettivi legati alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente.