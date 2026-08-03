Rimini, 4 agosto 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata

A Rimini il 4 agosto 2026 attesa una giornata calda e prevalentemente serena; ecco le previsioni dettagliate per fascia oraria.

L'estate mantiene il suo turno a Rimini: domani, 4 agosto 2026, il profilo meteorologico rimane stabile e caldo. Di seguito i dettagli orari per chi pianifica attività all'aperto, gite in spiaggia o spostamenti serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 27,2 °C e umidità al 53%. Vento debole da S-SO a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Pressione 1014 hPa, visibilità 10 km. Probabilità di pioggia trascurabile (0%, 0 mm). Sensazione termica circa 27,9 °C.

Prima mattina (03:00): nubi sparse e temperatura in lieve calo a 25,5 °C; umidità 56%. Vento molto debole da O-NO a 1,3 m/s (raffiche 1,1 m/s). Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti (0%). Condizioni tranquille per chi esce nelle ore più fresche.

Mattina (06:00): cielo con nubi sparse, temperatura in risalita a 28,9 °C, umidità 47%. Vento pressoché calmo 1,1 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Pressione 1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista (0%). Sensazione calda già al mattino (feels like circa 29,2 °C).

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, temperatura 32,5 °C e umidità 44%. Vento da NE a circa 4,5 m/s, raffiche fino a 2,8 m/s. Pressione 1015 hPa. Precipitazioni assenti (0%). Condizioni ideali per la spiaggia ma con irraggiamento solare intenso.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno con temperatura 33,4 °C, umidità 50%. Vento moderato 4,8 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Pressione 1015 hPa. Probabilità di pioggia 0% (0 mm). Sensazione di caldo accentuata: feels like circa 37,2 °C, raccomandati riparo e idratazione.

Primo pomeriggio (15:00): giornata calda e soleggiata, temperatura massima attorno a 33,6 °C, umidità 50%. Vento 4,8 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti (0%). Alte temperature e alta sensazione termica (feels like circa 37,6 °C).

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse ma ancora caldo, temperatura in lieve calo a 30,6 °C, umidità 50%. Vento 3,6 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Pressione 1013 hPa. Nessuna pioggia prevista (0%). Serata in avvio calda e confortevole.

Sera (21:00): ritorno al cielo sereno con temperatura intorno a 28,5 °C e umidità 52%. Vento debole da S a circa 2,0 m/s (raffiche 2,3 m/s). Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti (0%). Serata calda ma gradevole rispetto alle ore centrali.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 4 agosto 2026 si prevede una giornata complessivamente soleggiata e calda, con massime intorno a 33,6 °C e brezze leggere-moderate da NE/Est. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Attenzione al forte irraggiamento a mezzogiorno e primo pomeriggio: idratarsi e proteggersi dal sole.