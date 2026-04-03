Rimini, 4 aprile 2026: giornata stabile e soleggiata, temperature tra 11° e 16°C

Previsioni per Rimini, 4 aprile 2026: tempo sereno per l'intera giornata, venti deboli e massime attorno a 15–16°C. Dettagli orari nel bollettino.

La giornata di domani a Rimini si preannuncia dominata da un'area di alta pressione: cieli generalmente sereni e assenza pressoché totale di precipitazioni caratterizzeranno tutte le fasce orarie. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 11.1 °C (percepita 9.7 °C), umidità 56%, pressione 1019 hPa. Vento debole da SSE a circa 1.5 m/s con raffiche modeste. Visibilità ottima (10 km). Precipitazioni attese: 0 mm, probabilità 0%.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e fresco. Temperatura circa 10.8 °C (feels like 9.4 °C), umidità 58%, pressione 1020 hPa. Vento molto leggero da SSW a ~1.4 m/s. Condizioni stabili e asciutte, precipitazioni 0 mm.

Mattina (06:00) — sereno con lieve aumento termico: 11.3 °C (percepiti 10.1 °C), umidità 63%, pressione 1021 hPa. Vento debole variabile attorno a 1.7 m/s. Cieli sgombri, ottima visibilità, nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e clima più mite: 14.8 °C, umidità 57%, pressione 1022 hPa. Vento debole da N a ~1.8 m/s; nube residua minima (4%). Giornata ideale per attività all'aperto; precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — pienamente soleggiato con massima del giorno in avvicinamento: 15.8 °C (feels like 14.9 °C), umidità 54%, pressione 1023 hPa. Vento leggero da NE a circa 2.6 m/s, raffiche fino a ~2.6 m/s. Condizioni asciutte e gradevoli.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo prevalentemente sereno e temperature stazionarie: 15.2 °C, umidità 56%, pressione 1022 hPa. Vento debole da E a ~2.6 m/s con piccole raffiche; nuvolosità trascurabile (6%). Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno con lieve diminuzione termica: 12.7 °C (percepiti 11.7 °C), umidità 63%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SE intorno a 2.2 m/s. Tramonto limpido e sereno; precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00) — cielo ancora sereno e fresco: 12.1 °C (feels like 11.0 °C), umidità 63%, pressione 1023 hPa. Vento moderatamente debole da S a ~2.3 m/s, copertura nuvolosa minima (9%). Notte asciutta e stabile.

Riepilogo del giorno

In sintesi: giornata stabile e soleggiata a Rimini il 4 aprile 2026, con temperature comprese tra circa 10.8 °C e 15.8 °C, venti deboli (1.4–2.6 m/s) e probabilità di pioggia prossima allo zero. Pressione elevata e visibilità ottima rendono la giornata favorevole per attività all'aperto.