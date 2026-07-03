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Rimini, 4 luglio 2026 — Sole e caldo stabile: le previsioni orarie

A Rimini il 4 luglio 2026 si annuncia una giornata prevalentemente serena e calda: condizioni orarie, vento e consigli utili.

A cura di Redazione
03 luglio 2026 15:00
Rimini, 4 luglio 2026 — Sole e caldo stabile: le previsioni orarie -
Meteo
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La giornata del 4 luglio 2026 a Rimini si presenta senza sorprese: un flusso anticiclonico mantiene il cielo sereno e temperature estive. Di seguito il dettaglio orario per organizzare la giornata al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno, temperatura 23,8 °C (feels like 23,7 °C). Umidità 55%, punto di rugiada 13,5 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1,8 m/s (raffiche 1,9 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00)cielo sereno, temperatura 23,9 °C (feels like 23,8 °C). Umidità 58%, punto di rugiada 13,7 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud a 2,0 m/s (raffiche 1,6 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00)cielo sereno, temperatura 26,9 °C (feels like 27,8 °C). Umidità 59%, punto di rugiada 16,4 °C. Pressione 1021 hPa. Vento leggero da Est intorno a 3,0 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno, temperatura 29,3 °C (feels like 29,3 °C). Umidità 44%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1021 hPa. Brezza moderata da Est a circa 5,1 m/s (raffiche 5,2 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno, temperatura massima prevista 30,6 °C (feels like 31,3 °C). Umidità 46%, punto di rugiada 15,0 °C. Pressione 1021 hPa. Brezza moderata da Est-Nord-Est intorno a 5,7 m/s (raffiche 5,1 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno, temperatura 29,9 °C (feels like 30,5 °C). Umidità 47%, punto di rugiada 14,5 °C. Pressione 1020 hPa. Vento moderato da Est a circa 4,7 m/s (raffiche 4,7 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno, temperatura 27,6 °C (feels like 28,3 °C). Umidità 53%, punto di rugiada 14,8 °C. Pressione 1019 hPa. Vento debole-moderato da Est-Sud-Est intorno a 2,5 m/s (raffiche 3,3 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00)cielo sereno, temperatura 25,4 °C (feels like 25,5 °C). Umidità 55%, punto di rugiada 13,7 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud-Sud-Est a circa 2,2 m/s (raffiche 2,3 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 4 luglio 2026: temperature tra circa 24 °C nelle ore notturne e picco intorno a 30,6 °C a mezzogiorno. Venti in prevalenza deboli o moderati da est/sud-est, visibilità buona e zero precipitazioni attese. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; raccomandata normale attenzione al sole nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 4 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.8° (perc. +23.7°)
Precip. -
Vento 1.8 O (max 1.9)
Umidità 55%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.9° (perc. +23.8°)
Precip. -
Vento 2.0 S (max 1.6)
Umidità 58%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.9° (perc. +27.8°)
Precip. -
Vento 3.0 E (max 4.5)
Umidità 59%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.3° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 5.1 E (max 5.2)
Umidità 44%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.6° (perc. +31.3°)
Precip. -
Vento 5.7 E (max 5.1)
Umidità 46%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.9° (perc. +30.5°)
Precip. -
Vento 4.7 E (max 4.7)
Umidità 47%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +28.3°)
Precip. -
Vento 2.5 SE (max 3.3)
Umidità 53%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +25.5°)
Precip. -
Vento 2.2 S (max 2.3)
Umidità 55%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.4° (perc. +24.4°)
Precip. -
Vento 2.1 S (max 2.2)
Umidità 55%
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