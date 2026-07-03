Rimini, 4 luglio 2026 — Sole e caldo stabile: le previsioni orarie

A Rimini il 4 luglio 2026 si annuncia una giornata prevalentemente serena e calda: condizioni orarie, vento e consigli utili.

La giornata del 4 luglio 2026 a Rimini si presenta senza sorprese: un flusso anticiclonico mantiene il cielo sereno e temperature estive. Di seguito il dettaglio orario per organizzare la giornata al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura 23,8 °C (feels like 23,7 °C). Umidità 55%, punto di rugiada 13,5 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1,8 m/s (raffiche 1,9 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, temperatura 23,9 °C (feels like 23,8 °C). Umidità 58%, punto di rugiada 13,7 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud a 2,0 m/s (raffiche 1,6 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — cielo sereno, temperatura 26,9 °C (feels like 27,8 °C). Umidità 59%, punto di rugiada 16,4 °C. Pressione 1021 hPa. Vento leggero da Est intorno a 3,0 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, temperatura 29,3 °C (feels like 29,3 °C). Umidità 44%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1021 hPa. Brezza moderata da Est a circa 5,1 m/s (raffiche 5,2 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, temperatura massima prevista 30,6 °C (feels like 31,3 °C). Umidità 46%, punto di rugiada 15,0 °C. Pressione 1021 hPa. Brezza moderata da Est-Nord-Est intorno a 5,7 m/s (raffiche 5,1 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, temperatura 29,9 °C (feels like 30,5 °C). Umidità 47%, punto di rugiada 14,5 °C. Pressione 1020 hPa. Vento moderato da Est a circa 4,7 m/s (raffiche 4,7 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura 27,6 °C (feels like 28,3 °C). Umidità 53%, punto di rugiada 14,8 °C. Pressione 1019 hPa. Vento debole-moderato da Est-Sud-Est intorno a 2,5 m/s (raffiche 3,3 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperatura 25,4 °C (feels like 25,5 °C). Umidità 55%, punto di rugiada 13,7 °C. Pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud-Sud-Est a circa 2,2 m/s (raffiche 2,3 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 4 luglio 2026: temperature tra circa 24 °C nelle ore notturne e picco intorno a 30,6 °C a mezzogiorno. Venti in prevalenza deboli o moderati da est/sud-est, visibilità buona e zero precipitazioni attese. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; raccomandata normale attenzione al sole nelle ore centrali della giornata.