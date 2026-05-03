Rimini, 4 maggio 2026 — Meteo: giornata prevalentemente coperta, serata con pioggia leggera

A Rimini il 4 maggio 2026 il cielo resterà per lo più coperto con temperature miti (fino a ~20.8°C) e un piovasco leggero in serata.

La giornata meteorologica del 4 maggio 2026 a Rimini si presenta con condizioni piuttosto omogenee: nuvolosità estesa per gran parte delle ore e temperature gradevoli ma non particolarmente calde. Nel corso del giorno il vento rimarrà debole, con qualche raffica nel pomeriggio, e solo in serata è atteso un aumento della probabilità di precipitazioni leggere.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto: temperatura intorno a 13.9°C (sensazione termica ~13.1°C), umidità 66%, pressione 1017 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2.7 m/s (raffiche fino a 2.8 m/s). Visibilità 10 km. Tempo stabile ma grigio.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto: lieve aumento della temperatura a 14.9°C, umidità 70%, pressione stabile 1017 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest a 2.8 m/s. Condizioni ancora asciutte, cielo nuvoloso con ridotta probabilità di pioggia.

Mattina (06:00) — cielo coperto: temperature in aumento a 16.8°C, umidità 66% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da ovest-sud-ovest intorno a 1.6 m/s. Nebulosità estesa ma senza fenomeni significativi attesi.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto: rapido incremento termico fino a 20.5°C, umidità in calo al 53% e pressione 1018 hPa. Vento quasi assente (circa 0.2 m/s). Giornata che si mantiene tiepida nonostante la copertura nuvolosa.

Mezzogiorno (12:00) — cielo molto nuvoloso: picco termico vicino a 20.8°C (sensazione ~20.2°C), umidità 50% e pressione 1017 hPa. Vento da est-nord-est intorno a 2.5 m/s. Clima mite e stabile, con cielo grigio ma generalmente asciutto.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto con possibili rinforzi di vento: temperatura circa 20.6°C, umidità 53% e pressione 1016 hPa. Vento da sud a 3.4 m/s con raffiche fino a 6.0 m/s; aumento della nuvolosità fino a cielo completamente coperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto e lieve calo termico a 18.4°C, umidità 56% e pressione 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 2.3 m/s (raffiche fino a 3.3 m/s). Serata che evolve verso condizioni più fresche e umide.

Sera (21:00) — pioggia leggera possibile: temperatura scende a 15.8°C, umidità aumenta al 71% e pressione 1017 hPa. Vento da sud a 3.6 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Precipitazioni previste di lieve entità (circa 0.34 mm nelle 3 ore, probabilità ~43%). Visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 4 maggio 2026 predominerà la nuvolosità estesa con temperature miti attorno ai 14–21°C. Venti deboli, con raffiche nel pomeriggio; la probabilità di pioggia rimane bassa durante il giorno ma aumenta in serata, quando è attesa pioggia leggera. Consigliato avere a portata di mano un ombrello per la sera.