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Rimini, 4 novembre 2026: previsioni meteo aggiornate tra piogge leggere e schiarite

Previsioni per Rimini, 4 novembre 2026: alternanza di pioggia leggera e nubi, temperature tra 10 e 13 °C e vento debole-moderato.

A cura di Redazione
03 novembre 2026 15:00
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Rimini, 4 novembre 2026: previsioni meteo aggiornate tra piogge leggere e schiarite -
Meteo
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L'autunno continua a dettare il tempo sulla costa riminese: per il 4 novembre si prevede una giornata con alternanza di piogge leggere e fasi nuvolose, senza fenomeni intensi ma con alcune fasce orarie a maggior rischio di precipitazioni. Temperature miti per il periodo e venti generalmente deboli, con qualche raffica isolata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: pioggia leggera. Pop: 48%.
  • Temperatura: 10.8 °C (sensazione termica 10.2 °C), umidità 84%.
  • Precipitazioni: circa 0.15 mm nelle prossime 3 ore.
  • Vento: da Ovest a 4.3 m/s con raffiche fino a 7.4 m/s (direzione 277°).
  • Copertura nuvolosa: 67%. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: nubi sparse. Pop: 10%.
  • Temperatura: 10.9 °C (sensazione 10.4 °C), umidità 90%.
  • Precipitazioni: assenti previste (pop bassa).
  • Vento: da Ovest a 4.7 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s (265°).
  • Copertura nuvolosa: 30%. Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione: nubi sparse. Pop: 21%.
  • Temperatura: 10.9 °C (sensazione 10.4 °C), umidità 89%.
  • Precipitazioni: possibili deboli piovaschi localizzati.
  • Vento: debole da Sud-Ovest a 3.3 m/s (247°), raffiche fino a 5.6 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 69%. Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo coperto. Pop: 32%.
  • Temperatura: 13.4 °C (sensazione 12.9 °C), umidità 79%.
  • Precipitazioni: generalmente assenti in questo intervallo, ma nuvolosità alta.
  • Vento: da Ovest a 2.7 m/s, raffiche fino a 6.2 m/s (283°).
  • Copertura nuvolosa: 97%. Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: pioggia leggera con maggiore probabilità. Pop: 64%.
  • Temperatura: 13.5 °C (sensazione 12.8 °C), umidità 74%.
  • Precipitazioni: circa 0.4 mm nelle 3 ore, visibilità ridotta a circa 9.7 km.
  • Vento: variabile, debole, provenienza nord (10°) a 1.5 m/s, raffiche fino a 4.6 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 89%.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: pioggia leggera intermittente. Pop: 20%.
  • Temperatura: 13.4 °C (sensazione 12.6 °C), umidità 70%.
  • Precipitazioni: circa 0.25 mm nelle 3 ore.
  • Vento: da Nord-Est a 2.0 m/s, raffiche fino a 3.8 m/s (41°).
  • Copertura nuvolosa: 83%. Visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: poche nuvole. Pop: 0%.
  • Temperatura: 11.7 °C (sensazione 11.0 °C), umidità 81%.
  • Precipitazioni: non previste.
  • Vento: molto debole da Nord-Ovest a 0.4 m/s, raffiche minime (324°).
  • Copertura nuvolosa: 16%. Visibilità 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione: nubi sparse. Pop: 23%.
  • Temperatura: 10.3 °C (sensazione 9.8 °C), umidità 92%.
  • Precipitazioni: probabilità bassa di pioggerella residua.
  • Vento: debole da Sud-Ovest a 1.8 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s (241°).
  • Copertura nuvolosa: 58%. Visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Per Rimini il 4 novembre 2026 si prevede una giornata senza fenomeni severi ma con alternanza di pioggia leggera e fasi più asciutte. Le precipitazioni sono più probabili intorno a mezzanotte e soprattutto attorno a mezzogiorno, con accumuli molto modesti (decimi di millimetro). Le temperature resteranno comprese tra circa 10 e 13 °C, il vento sarà generalmente debole con raffiche locali. Non sono attesi cambiamenti bruschi: consigliata comunque una giacca impermeabile per gli spostamenti nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 4 novembre 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.8° (perc. +10.2°)
Precip. 0.15mm (prob. 48%)
Vento 4.3 O (max 7.4)
Umidità 84%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.9° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 4.7 O (max 7.6)
Umidità 90%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.9° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 3.3 SO (max 5.6)
Umidità 89%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.4° (perc. +12.9°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 6.2)
Umidità 79%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.5° (perc. +12.8°)
Precip. 0.4mm (prob. 64%)
Vento 1.5 N (max 4.6)
Umidità 74%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.4° (perc. +12.6°)
Precip. 0.25mm (prob. 20%)
Vento 2.0 NE (max 3.8)
Umidità 70%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.7° (perc. +11.0°)
Precip. -
Vento 0.4 NO (max 0.4)
Umidità 81%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.3° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 2.6)
Umidità 92%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.2° (perc. +10.8°)
Precip. -
Vento 2.1 SO (max 2.8)
Umidità 91%
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