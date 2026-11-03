Rimini, 4 novembre 2026: previsioni meteo aggiornate tra piogge leggere e schiarite
Previsioni per Rimini, 4 novembre 2026: alternanza di pioggia leggera e nubi, temperature tra 10 e 13 °C e vento debole-moderato.
L'autunno continua a dettare il tempo sulla costa riminese: per il 4 novembre si prevede una giornata con alternanza di piogge leggere e fasi nuvolose, senza fenomeni intensi ma con alcune fasce orarie a maggior rischio di precipitazioni. Temperature miti per il periodo e venti generalmente deboli, con qualche raffica isolata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: pioggia leggera. Pop: 48%.
- Temperatura: 10.8 °C (sensazione termica 10.2 °C), umidità 84%.
- Precipitazioni: circa 0.15 mm nelle prossime 3 ore.
- Vento: da Ovest a 4.3 m/s con raffiche fino a 7.4 m/s (direzione 277°).
- Copertura nuvolosa: 67%. Visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: nubi sparse. Pop: 10%.
- Temperatura: 10.9 °C (sensazione 10.4 °C), umidità 90%.
- Precipitazioni: assenti previste (pop bassa).
- Vento: da Ovest a 4.7 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s (265°).
- Copertura nuvolosa: 30%. Visibilità 10 km.
Mattina (06:00)
- Condizione: nubi sparse. Pop: 21%.
- Temperatura: 10.9 °C (sensazione 10.4 °C), umidità 89%.
- Precipitazioni: possibili deboli piovaschi localizzati.
- Vento: debole da Sud-Ovest a 3.3 m/s (247°), raffiche fino a 5.6 m/s.
- Copertura nuvolosa: 69%. Visibilità 10 km.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo coperto. Pop: 32%.
- Temperatura: 13.4 °C (sensazione 12.9 °C), umidità 79%.
- Precipitazioni: generalmente assenti in questo intervallo, ma nuvolosità alta.
- Vento: da Ovest a 2.7 m/s, raffiche fino a 6.2 m/s (283°).
- Copertura nuvolosa: 97%. Visibilità 10 km.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: pioggia leggera con maggiore probabilità. Pop: 64%.
- Temperatura: 13.5 °C (sensazione 12.8 °C), umidità 74%.
- Precipitazioni: circa 0.4 mm nelle 3 ore, visibilità ridotta a circa 9.7 km.
- Vento: variabile, debole, provenienza nord (10°) a 1.5 m/s, raffiche fino a 4.6 m/s.
- Copertura nuvolosa: 89%.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera intermittente. Pop: 20%.
- Temperatura: 13.4 °C (sensazione 12.6 °C), umidità 70%.
- Precipitazioni: circa 0.25 mm nelle 3 ore.
- Vento: da Nord-Est a 2.0 m/s, raffiche fino a 3.8 m/s (41°).
- Copertura nuvolosa: 83%. Visibilità 10 km.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: poche nuvole. Pop: 0%.
- Temperatura: 11.7 °C (sensazione 11.0 °C), umidità 81%.
- Precipitazioni: non previste.
- Vento: molto debole da Nord-Ovest a 0.4 m/s, raffiche minime (324°).
- Copertura nuvolosa: 16%. Visibilità 10 km.
Sera (21:00)
- Condizione: nubi sparse. Pop: 23%.
- Temperatura: 10.3 °C (sensazione 9.8 °C), umidità 92%.
- Precipitazioni: probabilità bassa di pioggerella residua.
- Vento: debole da Sud-Ovest a 1.8 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s (241°).
- Copertura nuvolosa: 58%. Visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Per Rimini il 4 novembre 2026 si prevede una giornata senza fenomeni severi ma con alternanza di pioggia leggera e fasi più asciutte. Le precipitazioni sono più probabili intorno a mezzanotte e soprattutto attorno a mezzogiorno, con accumuli molto modesti (decimi di millimetro). Le temperature resteranno comprese tra circa 10 e 13 °C, il vento sarà generalmente debole con raffiche locali. Non sono attesi cambiamenti bruschi: consigliata comunque una giacca impermeabile per gli spostamenti nelle ore centrali della giornata.